Quasi 50mila certificati di malattia nel primo giorno di green pass obbligatorio

Nel giorno del rientro in presenza dei dipendenti pubblici e dell'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, i certificati di malattia presentati nel pubblico e nel privato sono stati 47.393, in aumento del 23,3% rispetto a venerdì scorso e del 5,5% rispetto a due settimane fa. È quanto emerge dai dati Inps aggiornati alle 12 di oggi e diffusi dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. I certificati presentati l'8 ottobre sono stati infatti 38.432, 44.903 invece il venerdì precedente.

Dalla rilevazione della Funzione Pubblica emerge inoltre che negli uffici pubblici nessun dipendente oggi è stato multato per mancanza di green pass, e non c'è stato neanche alcun tentativo di accesso sul posto di lavoro senza la certificazione verde Covid-19.

Il ministro Brunetta ha poi diffuso una nota in merito al sistema tamponi che, scrive, "al momento, nel primo giorno del green pass, sta tenendo: alle 13 risultava che ne erano stati effettuati circa 200mila contro i 100mila di giovedì. Nel primo giorno di green pass obbligatorio nel mondo del lavoro, la Pubblica amministrazione dimostra quindi senso di responsabilità e organizzazione flessibile e intelligente, cogliendo a pieno lo spirito e le possibilità offerte dalle linee guida emanate dal governo. Nei ministeri orari scaglionati, poche code, rientro ordinato".

"Il green pass per i lavoratori è un acceleratore della ripartenza del Paese in sicurezza- sottolinea Brunetta -. Un traguardo importantissimo, ancora di più per la Pubblica amministrazione, dove da oggi si abbandona lo smart working emergenziale per entrare in una nuova normalità: piena operatività del front office e del back office, lavoro agile strutturato e regolato, grazie ai rinnovi contrattuali in via di definizione e ai Piani integrati di attività e organizzazione (Piao) che le amministrazioni dovranno adottare entro il 31 gennaio 2022".