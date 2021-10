Effetto green pass: in 7 giorni boom di tamponi, non decollano i vaccini

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva come nella settimana tra il 13 e il 19 ottobre 2021 sia continuata la diminuzione degli indici pandemici con una lieve diminuzione dei nuovi casi e una sostanziale stabilità dei decessi rispetto alla settimana precedente. Prosegue invece il calo degli attualmente positivi così come delle persone in isolamento domiciliare, dei ricoveri dei pazienti in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei posti letto rimane molto basso (4% in area medica e 4% in area critica) e nessuna Regione supera le soglie del 15% per l’area medica e del 10% per l’area critica.

C'è tuttavia una inversione di tendenza in 7 Regioni dove si rileva un aumento percentuale dei contagi, anche se in termini assoluti gli incrementi sono modesti: Liguria (+14), Umbria (+19) Friuli Venezia Giulia (+114), Campania (+120), Lombardia (+129), Piemonte (+131), Lazio (+156). Scendono a 9 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e nessuna conta oltre 150 casi per 100.000 abitanti

Green pass, 2 milioni di test rapidi e 400mila nuovi vaccinati

Ma la settimana è soprattutto contraddistinta dall'effetto green pass con l'obbligo di presentare il certificato verde per entrare nei luoghi di lavoro. Secondo i dati elaborati da Gimbe il numero dei tamponi antigenici rapidi ha registrato una netta impennata, aumentando del 78,5% in una settimana. La media mobile a 7 giorni è salita da 173.235 del 13 ottobre a 309.297 il 19 ottobre; complessivamente, nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.151.081 tamponi antigenici rapidi. La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati rimane, invece, sostanzialmente stabile: da 57.275 del 13 ottobre a 58.201 del 19 ottobre; complessivamente nell’ultima settimana sono state vaccinate 407.404 nuove persone (+4,7%). "Nell’interpretare gli effetti del green pass su tamponi e nuovi vaccinati – spiega Cartabellotta – bisogna tenere conto che ogni persona non vaccinata può arrivare a sottoporsi sino a 3 tamponi a settimana, mentre per aumentare la copertura vaccinale è sufficiente che il numero di nuovi vaccinati non tenda allo zero".

Delle 407.404 nuove persone vaccinate nella settimana 13-19 ottobre l’86,4% appartiene a fasce anagrafiche che includono persone in età lavorativa: 78.387 nella fascia 20-29 anni, 90.960 nella fascia 30-39 anni, 85.745 nella fascia 40-49 anni, 68.812 nella fascia 50-59 anni e 27.934 nella fascia 60-69.

"Osservando scenari poco rassicuranti di altri Paesi – conclude Cartabellotta – e nell’attuale impossibilità sia di definire percentuali “magiche” per conquistare l’immunità di popolazione sia di prevedere i tempi per raggiungere un preciso target vaccinale, con la stagione invernale alle porte e l’efficacia vaccinale che a 6 mesi dal completamento del ciclo inizia lentamente a declinare, la Fondazione GIMBE invita a perseguire una strategia multifattoriale per tutelare la salute delle persone e garantire l’irreversibilità delle riaperture".

In conclusione la fondazione Gimbe suggerisce di: