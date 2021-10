L'effetto green pass è finito: tre milioni di over 50 senza vaccino

Sono quasi 8,4 milioni gli italiani con più di 12 anni che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo aggiornato a venerdì 8 ottobre 2021. Il numero totale dei non vaccinati è pari al 15,54% della popolazione vaccinabile. Di questi, 2.987.859 hanno più di 50 anni, mentre quasi 4 milioni sono nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni.

Se tra gli over 80 i non immunizzati sono solo il 5,04%, nella fascia di età 70-79 la percentuale sale all'8,03%, tra i sessantenni si attesta all'11,12%, mentre nella fascia 50-59 arriva al 14,87%, una percentuale analoga a quella che si registra tra i 20enni (15,21%).

Finito l'effetto green pass: scendono di nuovo le prime dosi

Nell'ultima settimana c'è stato un netto calo nella soministrazione di prime dosi. Stando ai dati elaborati dal fisico Francesco Lucchetta, nella settimana che va dall'1 al 7 ottobre sono state 391mila, contro le 563mila della precedente. Il numero dei vaccinati era ripreso a salire intorno a metà settembre dopo l'annuncio del green pass obbligatorio per i lavoratori, ma non c'è mai stata una vera e propria impennata: le prime dosi somministrate nella settimana del 10-16 settembre erano state 479mila, 571mila in quella successiva. Insomma, la campagna vaccinale volge al termine. E quasi 3 milioni di over 50 hanno deciso di non immunizzarsi.

Proprio oggi l'Istituto superiore di Sanità ha spiegato che "una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione" rappresentano "gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti". L'Italia resta comunque uno dei Paesi al mondo con più vaccinati: il 77% del totale della popolazione ha ricevuto almeno una dose mentre il 72,7 ha completato il ciclo vaccinale. In Europa fanno meglio di noi il Portogallo (con l'88% di prime dosi) e la Spagna (81%), più indietro Francia e Germania.