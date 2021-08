Niente mensa senza green pass: "Nuove aree per i non vaccinati"

Per i sindacati è paradossale che le mense aziendali rimangano chiuse a chi non ha il certificato verde. "Servono nuove aree adatte ai non vaccinati"

Per pranzare seduti al tavolo all'interno delle mense aziendali in locali chiusi sarà necessario essere in possesso del Green Pass: lo ha chiarito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una specifica FAQ pubblicata sul sito di Palazzo Chigi il Governo che mette la parola fine - per ora - a uno scorso che aveva visto duellare a suon di interpretazioni l'azienda torinese Hanon System di Campiglione Fenile e i sindacati dei lavoratori. In prima linea la FIM CISL che per venerdì 13 agosto aveva indetto uno sciopero di due ore per turno di lavoro, sciopero che è stato revocato a poche ore dall'inizio grazie alla retromarcia dell'azienda.

Sul caso si era pronunciata anche la Regione Piemonte che aveva specificato che, in assenza di un chiarimento da parte del Governo, le mense aziendali non potevano essere equiparate a locali pubblici di ristorazione. Un chiarimento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri che è arrivato nel pomeriggio di venerdì 13 agosto. Ora la FIM CISL chiede che la Regione convochi un tavolo con sindacati.

Green pass nelle mense aziendali

Per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti.

Di verificare che i lavoratori abbiano il Green Pass dovranno occuparsene le ditta che forniscono il servizio mensa.

Oggi, lunedì 16 agosto, la contromossa della FIM CISL che ha chiesto alla Regione Piemonte la convocazione di un tavolo con i sindacati e le imprese con lo scopo di redigere un protocollo comune per gestire il tema. La FIM infatti sottolinea come affidare il compito del controllo alle imprese che erogano il servizio mensa è difficoltoso, in quanto servono personale e strumenti aggiuntivi. "Siamo sicuri che le aziende abbiano risorse economiche e spazi fisici per creare nuove aree adatte ai non vaccinati? Lavorare vicini per 8 ore e dividersi in mensa continua ad essere un principio paradossale".