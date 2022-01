In quali negozi servirà il green pass base dal 1° febbraio 2022

Dal 1° febbraio 2022 servirà il green pass base (il certificato che si ottiene anche con il risultato negativo di un tampone) anche per entrare nei negozi. Ma - ovviamente - ci sarà sempre una lunga serie di attività per le quali non sarà richiesto nessun certificato. Già, ma quali saranno? Per ora non è chiaro. Anche se la quadra sembra vicina. Ci sono dei punti fermi. Il green pass non servirà per svolgere le attività essenziali. E dunque niente carta verde per ad attività legate a esigenze alimentari (pizzicagnoli e supermercati) sanitarie (farmacie e parafarmacie) e di giustizia (le caserme dove poter sporgere denuncia se si è vittime di un reato) che abbiano il criterio dell'urgenza e dell'indifferibilità.

In quali negozi sarà obbligatorio il green pass dal 1° febbraio

Ma per tutto il resto? A quanto sembra - non c'è ancora l'ufficialità - l'esecutivo avrebbe deciso di esentare anche le edicole all'aperto, i mercati rionali, i commercianti ambulanti, i benzinai. Tutte quelle realtà commerciali all'aperto, dunque, dove i rischi di contagio sarebbero minori. Ma non i tabaccai. Insomma, dal 1° febbraio sarà possibile entrare senza green pass in quelle attività che vendono prodotti per "assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona", mentre per accedere ad altre attività ritenute non essenziali servirà la carta verde.

Tra le prime ci sono farmacie, parafarmacie, ottici, esercizi che vendono prodotti igienici o per le esigenze degli animali domestici. Ma anche i benzinai e i negozi che vendono prodotti per il riscaldamento, come pellet e legna. Il green pass base dovrebbe invece diventare indispensabile per entrare nei negozi di libri o in quelli che vendono prodotti di cosmetica, ma anche (come dicevamo sopra) nei tabacchi. Ad oggi comunque non c'è nulla di deciso. La firma del Dpcm dovrebbe avvenire tra domani - quando il testo verrà chiuso - e mercoledì.