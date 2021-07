I manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Castello a Torino per dire "no" al nuovo decreto covid del governo

Si è riempita di persone ieri sera piazza Castello a Torino per il "No paura day", manifestazione lanciata due giorni fa sui social per dire "no" al nuovo decreto covid approvato dal governo e per protestare contro il green pass obbligatorio per tutti, dai dodici anni in su, da venerdì 6 agosto. "La Digos ha contato duemila persone e quindi siamo almeno il doppio", ha detto uno speaker da un furgone. "Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire essere uomini liberi", ha aggiunto mentre la gente scandiva il grido "viva la libertà, no alla dittatura".

La folla in piazza contro il green pass nel "no paura day" a Torino

Durante l'iniziativa in piazza Castello si sono levati cori di dissenso da parte dei manifestanti che hanno protestato contro le nuove restrizioni per arginare l'epidemia, quando dal palco è stato fatto il nome del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza. Tra gli speaker c'era il professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato sindaco nel capoluogo piemontese per una lista civica.

Un avvocato, Maurizio Giordano, ha sostenuto che il green pass "è contro la normativa europea". "Siamo circondati da disinformazione e censura - ha detto dal palco allestito in piazza -. Il green pass è inconcepibile non solo dal punto di vista costituzionale ma anche umano. Stiamo arrivando a passi molto veloci a una dittatura".

In piazza, tra gli altri, anche esponenti di Forza Nuova Torino e Italexit, il partito di Gianluigi Paragone. "Il governo vuole l'apartheid - ha affermato Roberto Mossetto, segretario della sezione torinese del partito di Paragone - e i commercianti non saranno complici". Nei giorni scorsi proprio Italexit ha lanciato la campagna #IlPassNonPassa, raccogliendo rapidamente migliaia di adesioni e diventando il punto di riferimento della protesta in tutta Italia.