Green pass, Salvini boccia il modello francese: "È fuori discussione". Ma nella maggioranza è isolato

No al modello francese che prevede l'obbligo del green pass per accedere a bar, ristoranti, centri commerciali e trasporti pubblici, nuovi criteri per il cambio di colori e riapertura immediata dei locali e delle discoteche. Matteo Salvini si schiera anche questa volta con gli "aperturisti" come del resto l'alleata di coalizione Giorgia Meloni. Sul green pass "non siamo per gli estremismi" ha affermato il segretario della Lega uscendo da Palazzo Chigi al termine di un incontro col presidente del Consiglio Mario Draghi. "Ne abbiamo parlato ma non metto in bocca opinioni al presidente. Diciamo che le scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi. Noi non siamo per gli estremismi. Il modello francese non è un modello, è fuori discussione. Ovviamente bisogna continuare con il rispetto delle regole per situazioni di grande assembramento".

Sul green pass il premier non si è ancora espresso, almeno pubblicamente. Quanto a Salvini già ieri aveva detto la sua su Twitter. "Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo". Anche per quanto riguarda le scuole, "l'esclusione dalle classi per chi non è vaccinato, per me non è assolutamente immaginabile" ha affermato Salvini dopo il colloqui con Draghi. Non è tutto. "Ho sottoposto al presidente quello che verrà avanzato dalle Regioni ossia cambiare i criteri di colori ed eventuali chiusure, quindi passare dal numero dei contagi -che dice poco - quello dei ricoveri e delle terapie intensive, che fortunatamente invece dice molto ed è sotto controllo. Ci potranno essere più contagi? Sì, ma questo non vuol dire che ci saranno più ricoverati e morti".

Quindi un'altra richiesta, la riapertura di locali da ballo e discoteche, che "sono disponibili a riaprire già da questo fine settimana rispettando i protocolli del caso". Protocolli che ovviamente non dovrebbero prevedere l'esibisione di alcun green pass. Almeno secondo Salvini. Nel M5s non sono così categorici. A lanciare l'idea del certificato verde per entrare in discoteca era stato infatti il ministro Stefano Patuanelli, proposta peraltro condivisa anche dal presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

In realtà all'interno della maggioranza Salvini sembra piuttosto isolato. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ad esempio non ha dubbi. "Fare subito come ha fatto la Francia, è sicuramente una scelta giusta. Dovremmo farlo anche in Italia, io a Speranza l'ho detto tante volte". Così la pensa anche il ministro per la Pa Renato Brunetta. "Sono favorevole all'estensione dell'uso del green pass per il ritorno alla normalità di tutte le attività, e in particolare per garantire le esigenze di socializzazione nella scuola, sui luoghi di lavoro e nelle occasioni ludiche e di svago. Non si possono invocare riaperture indiscriminate senza un richiamo alla responsabilità individuale che riverbera sulla salute collettiva".

E ancora. Per la ministra agli Affari regionali Mariastella Gelmini è necessario trovare una via italiana "all'utilizzo ampio del Green pass". Su questo "non inseguiamo modelli stranieri ma certamente il governo valuterà di estendere l'utilizzo del Green pass ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni". A presidiare l'altro campo, oltre a Salvini, c'è la segretaria di Fdi Giorgia Meloni, che ha definito "raggelante" l'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale, "l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana".