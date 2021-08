Green pass, da settembre cambiano le nuove regole

Il green pass sarà obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza (che torneranno all'80% di capienza) e per i traghetti che collegano le isole della stessa regione. È questo l'orientamento della cabina di regia che si è conclusa a palazzo Chigi in vista del Cdm del pomeriggio che varerà il nuovo decreto. Non servirà il certificato verde invece per il trasporto pubblico locale. La misura, spiegano fonti di governo, entrerà in vigore il 1 settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticiparla al 20 agosto.

Novità anche per la riaperture delle scuole che riapriranno in presenza per ogni ordine e grado: l'obbligo di vaccinazione (o tampone negativo in assenza di esenzione) sarà riservata al personale scolastico ma il governo non intende prevedere sanzioni: si tratterà quindi probabilmente di una forte raccomandazione come soluzione di compromesso. Improbabile infine che verrà richiesto agli studenti: si ragiona intorno ad un obbligo solo per la fascia 16-18 anni con tamponi a prezzi calmierati per gli studenti delle scuole secondarie. Sarà invece necessario il green pass per entrare in università.

Green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo, navi e treni a lunga percorrenza;

Green pass obbligatorio per gli studenti universitari e anche per i docenti;

Niente obbligo di Green pass per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate. La certificazione sarà invece richiesta al pubblico esterno.

Altra novità riguarda invece i giorni di quarantena che dovranno essere rispettati da chi entra in contatto con un positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti comunicato alle Regioni la riduzione del tempo di quarantena da 10 a 7 giorni per chi ha il green pass.

Con green pass la quarantena scende da 10 a 7 giorni se contatti di positivi.

Green pass e i vaccini non riconosciuti

Un caso particolare riguarda le centinaia di volontari che hanno partecipato alle sperimentazioni del vaccino italiano Reithera, poi naufragate. Chi ha fatto due dosi del vaccino sarà esentato dal Green pass, mentre chi ha fatto una sola dose avrà indicazione di fare la seconda dose con un vaccino riconosciuto, per ottenere così la certificazione verde.

Una norma ad hoc riguarderà i cittadini di San Marino, dove il vaccino più diffuso è lo Sputnik non riconosciuto in Italia: nel decreto sul Green Pass che il Consiglio dei ministri si appresta a varare sarà contenuta molto probabilmente l'esenzione dal Green Pass fino al 15 settembre. Poi si vedrà.

Green Pass, le regole da domani 6 agosto

Il green pass è richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 6 agosto 2021 servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

La certificazione verde si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. È richiesta in zona bianca ma anche nelle zone gialla, arancione e rossa, dove i servizi e le attività siano consentiti.

Non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una certificazione digitale dedicata.