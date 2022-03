Riaperture, Green pass e mascherine: il Governo studia la "road map"

Green pass, mascherine, riaperture e non soltanto: il Governo è al lavoro per mettere a punto la roadmap che dovrebbe traghettare l'Italia verso un'estate in quasi assenza di restrizioni, ovviamente pandemia permettendo. Nella mattina di oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e il presidente Iss Silvio Brusaferro, hanno avuto un incontro a Palazzo Chigi per varare il calendario delle riaperture e i relativi cambiamenti delle regole. Il testo ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma secondo alcune anticipazioni, l'allentamento delle misure avverrà in tre fasi, la prima ad aprile, la seconda a maggio e la terza a giugno. Mentre la roadmap è ancora in fase di studio, Renzi a Radio Leopolda chiede di imitare Francia e Regno Unitio: "Sono per eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine, perché è chiaro che, per chi è vaccinato, Omicron e poco più di un raffreddore".

Covid, la road map del Governo

Cosa ci sarà nel nuovo decreto Covid? Al di là delle riaperture, uno dei principali protagonisti sarà il Green pass, sia rafforzato che base. Considerando il termine dello stato d'emergenza fissato al 31 marzo, saranno molte le novità già a partire da venerdì 1° aprile 2022. L'addio alla certificazione verde sarà comunque graduale e il Governo sta ancora ragionando dove sia necessario mantenerla obbligatoria. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, dal 1° aprile non sarà più necessario il Green pass per le attività sportive all'aperto e per consumare nei bar e nei ristoranti, sempre all'aperto. Si dirà addio anche al sistema a colori per le Regioni e ci sarà lo stop allo smart working con modalità semplificate. Il Green pass base resterà necessario sui mezzi di trasporto pubblico, mentre non è ancora chiaro se scatterà da aprile anche lo stop al super Green pass per accedere negli hotel. La certificazione non sarà più richiesta per negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, sagre e fiere, impianti di risalita all’aperto, spettacoli e feste all’aperto, cerimonie pubbliche, mentre dovrebbe restare fino a fine mese l'obbligo di Green pass base per i locali, i concerti e le attività al chiuso, dove dovrebbe restare in vigore anche l'obbligo di indossare la mascherina.

Verso un'estate senza restrizioni (o quasi)

Dal 1° maggio, se le anticipazioni venissero confermate nel nuovo Decreto, si potrebbe dire addio al Green pass base anche al chiuso in ristoranti, bar, cinema, teatri, concerti al chiuso, eventi sportivi, studenti universitari, centri benessere, sport al chiuso e spogliatoi, convegni e congressi, corsi di formazione, centri culturali e concorsi pubblici. L'uso del Green pass dovrebbe rimanere obbligatorio solo sui mezzi di trasporto, negli ospedali, nelle Rsa e nei luoghi di lavoro. Addio anche alle mascherine Ffp2 all’aperto sia ai concerti, che negli stadi, mentre resta l'obbligo vaccinale per gli over 50. A giugno invece, sono attesi le riaperture a capienza massima per le discoteche e lo stop all'obbligo di di indossare le Ffp2 al chiuso sui mezzi di trasporto pubblico locale, per funivie, per palestre e altri sport al coperto e per aerei, treni e navi. Il 15 giugno scade inoltre l'obbligo vaccinale per gli over 50 e per medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, per chi lavora nel comparto della difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico, per il personale della polizia locale, dei servizi segreti e della polizia penitenziaria. Resta ancora in sospeso l'addio della mascherina al chiuso ma questo nodo, così come le conferma dell'intera road map, arriverà soltanto con il testo finale del nuovo Decreto Covid. Se non ci saranno nuove impennate di contagi, l'estate 2022 potrebbe essere quasi o del tutto senza restrizioni. Ovviamente, tutto dipenderà dall'andamento della situazione epidemiologica.