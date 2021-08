Green Pass, dall'Ue via libera ai certificati di San Martino e Vaticano

I Green Pass emessi dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino saranno validi come quelli rilasciati dagli Stati dell'Unione Europea.

Lo ha stabilito la Commissione Europea adottando lunedì due decisioni di equivalenza, che stabiliscono che entrambi i Paesi saranno connessi al sistema Ue di riconoscimento dei certificati verdi e saranno accettati nell'Ue alle stesse condizioni dei certificati covid comunitari.

I titolari di questi certificati potranno utilizzarli dunque alle stesse condizioni dei titolari di un certificato digitale Covid Ue, mentre Vaticano e San Marino dal canto loro hanno indicato che accetteranno i Green Pass Ue per chi viaggia nel loro territorio: "Stiamo prendendo misure attive per riconoscere i certificati emessi da Paesi terzi - ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders - ma devono essere interoperabili con il sistema Ue e permettere la verifica della loro autenticità, validità e integrità".

Su San Marino va però risolto il nodo Sputnik fuori dall'Italia. Tutti gli Stati membri, come confermato da un portavoce della Commissione Ue all'Agi, hanno l'obbligo di accettare i certificati Covid basati su vaccini autorizzati a livello dell'Ue, ma possono accettare anche altri vaccini. Il vaccino russo Sputnik non è però attualmente non autorizzato dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) e non è riconosciuto dall'Ue, ma solo dai singoli Stati membri.

La stragrande maggioranza della popolazione di San Marino ha ricevuto lo Sputnik, il che comporta che, in caso di spostamenti, i sammarinesi dovranno prestare attenzione alla policy dei singoli Paesi in modo da evitare tamponi e, nei casi peggiori, tamponi.

Il Green Pass a oggi vale su tutto il territorio dell'Ue e dei Paesi dell'area Schengen di libera circolazione (Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera) a tre condizioni: il completamento del ciclo vaccinale con i vaccini riconosciuti a livello comunitario (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, e Johnson&Johnson; tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all'utilizzo; attestata guarigione dal covid.