La scuola che chiederà il Green pass a studenti e docenti

Dal 1 settembre un istituto di Napoli richiederà la certificazione verde al personale scolastico e agli allievi. Questa la decisione annunciata dalla dirigente scolastica del Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli, che ha emanato una circolare con le disposizioni sul "green pass".

Nella comunicazione si richiama la circolare numero 1107 inviata ieri dal Ministero dell'Istruzione riguardante l'avvio dell'anno scolastico 2021-22. "In base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico - si legge - il Miur sottolinea la necessità di estendere la copertura vaccinale nelle scuole nell'ottica imprescindibile di 'realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza'". Da qui la decisione di "richiedere l'attestazione di avvenuta vaccinazione sia per il personale scolastico che per gli allievi. Al fine dunque di tutelare tutti e ciascuno e al fine di consentire agli allievi una continua e serena frequenza scolastica - scrive la dirigente scolastica - si evidenzia nuovamente e si ribadisce la necessità di porre massima attenzione ai comportamenti cautelativi".

Il Convitto, con sede in piazza Dante, comprende scuola primaria, secondaria di primo grado, liceo scientifico, liceo classico e liceo scientifico sportivo.

Durante la conferenza stampa di ieri per presentare le misure del nuovo decreto Covid, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che dal decreto era rimasto fuori il tema della scuola, che però ha assicurato verrà trattato nelle prossime settimane, insieme a quello dei trasporti e del lavoro. Al momento, dal decreto, per la scuola non è previsto l'uso del Green pass ma, ha detto il premier, "tutto quello che si dovrà fare per assicurare l'obiettivo di tutti in presenza all'inizio della scuola sarà fatto".

L'ipotesi di De Luca: "Senza soglia immunizzazione, studenti non vaccinati in dad"

“Riteniamo indispensabile per quest'anno evitare la didattica a distanza nelle scuole della Campania. Sarebbe davvero un danno grave per i percorsi formativi e di socializzazione dei nostri studenti. Per raggiungere questo obiettivo è essenziale sviluppare una campagna di vaccinazioni mirata per la fascia di giovani tra i 12 e i 19 anni", aveva detto nei giorni scorsi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Le prossime settimane dovranno essere dedicate prioritariamente a completare le vaccinazioni per l’intera popolazione scolastica. È del tutto evidente che bisognerà fare l’impossibile - Asl, pediatri, famiglie - per raggiungere questo obiettivo", aveva aggiunto. "A metà settembre si farà una verifica sulla situazione in tutte le scuole. È evidente che il mancato raggiungimento della soglia del 70% di immunizzazioni obbligherebbe le Direzioni scolastiche a mantenere il doppio regime: studenti vaccinati in presenza, e didattica a distanza per chi non è vaccinato. Ci auguriamo sinceramente sia scongiurata questa ipotesi. Faremo di tutto per avere solo didattica in presenza”, aveva poi concluso De Luca.