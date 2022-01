Green pass e stato di emergenza: cambia tutto?

Lo stato di emergenza non sarà prorogato. Questo almeno è il parere del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che oggi ha parlato per fare il punto sullo stato delle misure anti-Covid. "Per fine marzo, alla scadenza dello stato di emergenza, abbandoneremo tante delle attuali restrizioni" ha detto il sottosegretario ospite di 'Metropolis' su Repubblica.it.

"La circolazione del virus sarà più limitata, pian piano toglieremo le mascherine prima all'aperto e successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il Green Pass e la campagna vaccinale, sulla base della reale esigenza sanitaria". Dopo il 31 marzo "credo che sarà difficile dover prorogare lo stato di emergenza".

"Siamo nella fase di transizione da pandemia a endemia" ha affermato ancora Sileri. "La Omicron è una variante che corre di più, meno aggressiva su una popolazione largamente vaccinata. Con Delta, a parità di contagio, i morti sarebbero stati 10 volte tanto". Green Pass in vigore fino a quando? "Lo si deciderà in base all'andamento del virus".