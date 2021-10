Green pass obbligatorio, in 44mila scelgono il vaccino

Nessun boom per le vaccinazioni dopo l'introduzione dell'obbligo di green pass per lavorare: secondo gli ultimi dati ieri 1.049.384 italiani hanno scaricato il certificato verde ma solo in minima parte perché si sono sottoposti alla vaccinazione. Secondo i dati del portale ufficiale del governo:

914mila green pass sono stati scaricati dopo i tamponi;

44.376 dopo una prima vaccinazione;

49.660 dopo la terza dose.

Lo testimoniano anche le code che si sono viste ieri e ancor prima nel weekend davanti alle farmacie con decine di persone in attesa.

A questi numeri va aggiunto un'altra quota: coloro che hanno presentato un certificato medico per giustificare l'assenza al lavoro. Lo testimoniano i dati dell'Inps che in un sol giorno ha ricevuto 152.780 certificati di malattia, il 14% in più rispetto allo scorso lunedì.