Green pass unico per pubblico e privato (ma il governo si spacca sul decreto)

Il Governo esce diviso dai lavori odierni avvenuti alla Camera: il dibattito sul decreto green pass ha sancito la spaccatura nella maggioranza. La Lega ha votato a favore di un emendamento di Fratelli d'Italia che chiedeva la cancellazione dell'obbligatorietà del certificato verde nei ristoranti, emendamento poi bocciato in Aula. L'esame del decreto di contrasto al covid 19 riprenderà domani alle 9,30.

Il green pass unico per pubblico e privato

Intanto, procedono i lavori dei tecnici sul dl green pass, che potrebbe arrivare in Cdm già giovedì di questa settimana, dopo un passaggio, come di prassi, in cabina di regia per sciogliere i nodi rimasti sul tavolo. Il condizionale è d'obbligo, ma dopo la frenata che si registrava ieri a palazzo Chigi oggi c'è aria di accelerazione. Il green pass, dovrebbe essere unico, e coinvolgere i dipendenti della pubblica amministrazione e i lavoratori del settore privato. Mentre sul fronte tamponi gratuiti, tema caro alla Lega, questi dovrebbero essere previsti solo per alcune e risicate categorie.Stando almeno allo stato attuale, i tamponi gratuiti dovrebbero essere previsti solo per i lavoratori esentati dal vaccino per motivi di salute. Stando almeno allo stato attuale, i tamponi gratuiti dovrebbero essere previsti solo per i lavoratori esentati dal vaccino per motivi di salute.

Speranza: ''Il green pass sta funzionando''

Sul green pass è intervenuto anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite della prima puntata della nuova stagione di 'Di Martedi': "Il green pass è uno strumento che sta funzionando, la stragrande maggioranza delle persone lo conosce e lo ha scaricato. Gli esiti sono positivi e lo mostrano le multe fatte sui treni, che sono numeri banali rispetto al numero dei viaggiatori. È uno strumento che ci consente di abbassare notevolmente la possibilità di diffondere il contagio".