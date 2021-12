Green pass: cosa succede se un vaccinato si contagia

Cosa succede col green pass se un vaccinato si contagia? La certificazione verde Covid-19 "base" consente a chi ne è in possesso, ancora per questa settimana, di fare una serie di attività, come andare a lavoro, al cinema o a mangiare al ristorante. Ci sono però due eccezioni: la prima vale per il Friuli-Venezia Giulia, dove dal 29 novembre è già entrato in vigore il super green pass (in tutta Italia da lunedì 6 dicembre, anche nelle regioni in zona bianca), rilasciato soltanto a chi è vaccinato e a chi è guarito dal Covid. La seconda riguarda le persone che contraggono il virus. In caso di contagio, il green pass viene infatti temporaneamente sospeso, anche se la persona in questione ha completato il ciclo vaccinale.

La sospensione della certificazione verde avviene in automatico, subito dopo che il nome del contagiato viene inserito in un apposito registro. Chi risulta positivo deve mettersi in quarantena e la app utilizzata per verificare il green pass rileva sin da subito che il certificato non è valido. La sospensione del green pass, infatti, è un provvedimento temporaneo: il documento torna ad essere valido con la guarigione del suo possessore, che potrà quindi tornare ad esibirlo senza problemi fino alla sua scadenza.

Il super green pass dal 6 dicembre

Il green pass continuerà a essere necessario per andare a lavoro. Dalla prossima settimana servirà anche per usare i mezzi pubblici. Per svolgere molte altre attività bisognerà però avere il super green pass. Quest'ultimo, come detto, sarà rilasciato solo a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti dal Covid da non più di sei mesi. Essere in possesso di questo documento, noto anche come green pass rafforzato, permetterà di accedere a tutti i luoghi pubblici come bar, ristoranti e cinema, oltre che di partecipare ad eventi sportivi, feste e cerimonie.

Multe da 400 a 1.000 euro per chi non rispetterà le regole. Stessa sanzione anche per i gestori dei locali che non controlleranno la conformità del certificato verde rafforzato. Un'altra sanzione prevista è la chiusura del locale per dieci giorni: verrà applicata dopo l'imposizione di tre multe per mancati controlli ricevute in tre giorni diversi.