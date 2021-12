La stretta sui Green Pass funziona: boom di vaccinazioni

L'introduzione del super green pass ha portato migliaia di persone a vaccinarsi: lo si evince dai dati pubblicati dal Governo che mettono in mostra come la stretta sui green pass ha corrisposto un aumento delle prime dosi che ieri sono state oltre 42 mila: era dal 18 ottobre che non si aveva una risultato analogo.

Solo nel Lazio è stato segnato un "nuovo record, con oltre 56mila somministrazioni in 24 ore, con un incremento di oltre il 74% rispetto alla settimana precedente". Inoltre solo ieri in tutta Italia sono stati scaricati 1.214.979 green pass, di cui 311mila per avvenuta vaccinazione e 891.442 per tampone.

Secondo il sito del governo, sono 47.434.836 gli italiani che hanno fatto almeno il primo vaccino, pari all'87,83 % della popolazione over 12. In totale sono 45.809.339 i totalmente vaccinati (84,82% della popolazione over 12) mentre le dosi addizionale/richiamo (booster) sono arrivate a 9.135.126. In complesso i vaccini distribuiti in Italia si avvicinano a quota 100 milioni (a ieri erano 99.255.774).