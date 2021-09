Greta da Draghi e Mattarella: a Milano studenti bloccano il traffico, tensione con la polizia

Il documento contro il climate change approvato dai giovani. Gli studenti si siedono in strada e bloccano il traffico per il clima. Arrivano i poliziotti

Si chiude a Milano la "Youth4Climate" con le proposte per la Cop26, la conferenza sul clima in programma a Glasgow a novembre, un evento che molti ritengono essere la migliore, nonché ultima, opportunità del mondo per tenere sotto controllo le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo principale della PreCop26 milanese è stato quello di preparare il campo per la Cop26. La Youth4Climate è stata organizzata dall'Italia in partnership con il Regno Unito: 400 ragazzi e ragazze da tutto il mondo si sono confrontati per formulare proposte concrete contro il surriscaldamento globale.

Presente anche Greta Thunberg, l'attivista svedese che da anni denuncia e chiede che si faccia qualcosa per il clima e contro il riscaldamento globale. Alla fine della conferenza, il gruppo di giovani ha approvato un documento contro il climate change, chiedendo ai governi di puntare sulla transizione energetica, di chiudere le industrie basate sulle fonti fossili entro il 2030 e di sostenere la partecipazione di giovani imprenditori e agricoltori nell'adozione di misure contro la crisi climatica.

Oggi questo documento viene presentato ai ministri partecipanti alla Pre-Cop 26 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi, che incontrano le attiviste Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli. Ai lavori interverranno da remoto anche il premier britannico, Boris Johnson, e il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

Gli studenti si siedono in strada e bloccano il traffico di Milano per il clima

E proprio oggi a Milano si registrano tensioni davanti al Mico (Milano congressi), in zona Fiera a Milano, a causa dei blocchi stradali organizzati da diversi giovani attivisti che protestano per il clima nell'inaugurazione della PreCop sul cambiamento climatico. I giovani, riuniti con la 'firma' della Climate Justice Platform, hanno bloccato tre incroci in zona Fiera, sedendosi e sdraiandosi a terra e bloccando inevitabilmente anche il traffico.

Durante la mattinata vi sono state cariche da parte delle forze dell'ordine, intervenute sul posto per 'eliminare' i blocchi circondando i giovani. Giovedì mattina, attraverso blocchi stradali diffusi, diversi giovani attivisti vietano l'accesso al Mico a coloro che devono partecipare alla kermesse. Sono coloro che "distruggono il nostro pianeta", dicono. Sul posto è intervenuta la polizia e ha circondato i giovani. E secondo alcuni dei manifestanti ci sarebbero già state le prime cariche contro i loro blocchi stradali, che hanno mandato in tilt il traffico nella zona.

Le immagini delle proteste in strada a Milano, in un video di Giampaolo Mannu di MilanoToday.