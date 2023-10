Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione: il video

Greta Thunberg è stata fermata dalla polizia britannica a Londra durante una protesta di ambientalisti contro l'Energy Intelligence Forum, evento che riunisce i massimi dirigenti dell'industria del petrolio e del gas.

Cosa è successo

Questa mattina, martedì 17 ottobre 2023, centinaia di manifestanti hanno bloccato tutti gli ingressi dell'hotel InterContinental Park Lane, dove si tiene la tre giorni del forum, al grido "stop al petrolio, stop al gas". Tra loro anche l'attivista svedese, che è stata fermata da due agenti e fatta salire su un furgone della polizia. "Dietro queste porte chiuse – ha detto Greta - politici di nessuna levatura stanno facendo accordi e compromessi con i lobbisti della distruttiva industria dei combustibili fossili". Alcuni attivisti di Greenpeace hanno scalato la facciata dell'hotel per srotolare uno striscione con la scritta "i giganti del petrolio devono pagare".

Il video

Nel video pubblicato sui social si vede la ventenne trascinata via da alcuni agenti di Scotland Yard, intervenuti per disperdere il picchetto di ambientalisti. L’attivista è stata poi rinchiusa in un van della polizia, ma prima ha rivolto un sorriso agli altri dimostranti che le gridavano "thank you Greta".

