L'app di incontri gay Grindr sotto accusa: "Condivide dati sensibili, anche quelli sanitari su Hiv"

Con un traffico medio mensile stimato in 13 milioni di utenti in tutto il mondo, Grindr è ormai da qualche anno una delle più note app d'incontri utilizzata dalla comunità Lgbtq+. Ben 670 utilizzatori si sono ora riuniti in una class action presentata dallo studio legale inglese "Austen Hays" contro l'app, accusata di aver venduto a terze parti dati sensibili degli utenti.

Dati sul contagio da Hiv venduti ad agenzie pubblicitarie

In particolare, Grindr avrebbe venduto dati sanitari di migliaia di utenti a due compagnie pubblicitarie, Apptimize e Localytics, che a loro volta li avrebbero "girati" ad altre aziende. Tra le informazioni sulla salute violate, ci sarebbe anche quelle relative all'eventuale contagio dal virus dell'Hiv. In un'apposita sezione del proprio profilo personale, è infatti possibile segnalare - ovviamente su base volontaria - se si è contratto il virus.

Sarebbero migliaia solo nel Regno Unito gli utenti vittime delle violazioni dei dati prima del 3 aprile 2018 e poi nel periodo compreso fra il 25 maggio 2018 e il 7 aprile 2020. Chi ha utilizzato il sito d'incontri in questo range temporale ha infatti diritto ad unirsi alla class action e, secondo quanto riferito dallo studio legale esperto in materia, ad ottenere un risarcimento.

Non è la prima volta che Grindr incorre in sanzioni per le modalità di gestione dei dati: nel 2021 fu multata per circa 6 milioni di euro dalle autorità norvegesi per aver violato il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (Gdpr). Ad oggi, la società che gestisce l'app ha dichiarato alla Bbc che le accuse "sembrano essere basate su una descrizione errata di pratiche risalenti a oltre quattro anni fa". "Grindr non ha mai condiviso le informazioni mediche degli utenti per scopi commerciali e non le ha mai monetizzate", ha assicurato un portavoce, promettendo di rispondere adeguatamente alle illazioni in sede legale.