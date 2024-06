Guadagna 30mila euro affittando uno scantinato ai turisti: le immagini del b&b abusivo

Si era intascato 30mila euro affittando ai turisti quello che di fatto era uno scantinato, accatastato come magazzino e sprovvisto dell'abitabilità. A mettere fine al suo business sono arrivati però i militari della guardia di finanza che hanno scoperto quello che era di fatto un b&b abusivo incrociano i dati delle fiamme gialle con quelli del Comune e con gli annunci presenti in rete. Nei guai sono finite due persone: il proprietario di un immobile che si trova nel centro storico di Firenze e l'host che lo gestiva affittandolo. L'alloggio, non certo da sogno, rendeva molto bene e veniva pubblicizzato sulle più note piattaforme online di affitti brevi.

Firenze, lo scantinato affittato come b&b: le immagini

Per una notte, complice la posizione favorevole (nel cuore della città), si potevano pagare anche 100 euro. Certo non si può dire che gli ospiti fossero circondati dal lusso. Come mostrano le immagini della guardia di finanza, l'appartamento, posto al piano interrato, è composto da un piccolo ingresso con cucinino, un bagno e un altro locale con due letti (un singolo e un matrimoniale). Nella stanza da letto c'è anche una finestra, ma aprendo le ante ci si accorge che è in gran parte murata (a parte un piccolo pertugio che dà sulla strada). Impossibile poi non notare un dettaglio horror: a coprire il pavimento, dall'aspetto non proprio irresistibile, c'è un foglio di finto parquet.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz di fiamme gialle e polizia locale

Oltre ai finanziari sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno accertato anche molte carenze in tema di sicurezza. L'immobile è risultato sprovvisto di un impianto elettrico e di aerazione a norma nonché umido e in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Non è tutto. Secondo quanto emerso, la persona che gestiva l'immobile non ha mai comunicato la presenza degli ospiti alla locale questura intascandosi così anche l'imposta di soggiorno. Complessivamente la finanza ha contestato 30mila euro di ricavi frutto dell'attività illecita e 3mila euro di imposta di soggiorno non versata. Sono sei in totale i bed and breakfast sconosciuti al fisco scoperti dalle fiamme gialle nella sola Firenze nel corso dei controlli.