La Guardia costiera libica bastona i migranti salvati da un mercantile

La Guardia Costiera libica che prende a bastonate alcuni naufraghi per costringerli a lasciare la nave che li aveva soccorsi. La denuncia arriva da Sea Watch, che ha assistito dal suo aereo Seabird l'arrivo dei militari libici sul mercantile Maridive per farsi consegnare circa 60 migranti, anche con la violenza. Nel video, vengono diffuse le immagini del mercantile affiancato dalla motovedetta e si vede un uomo colpire con un bastone i migranti. I naufraghi erano stati soccorsi proprio dal mercantile e si trovavano sul ponte al momento dell'aggressione.

La motovedetta della Guardia costiera libica, "regalata dall'Italia", si è fatta consegnare "in modo brutale" un gruppo di migranti, osserva Sea Watch, postando le immagini riprese dal suo aereo Seabird. Queste azioni, sottolinea la ong, "sono illegali ai sensi del diritto internazionale e nazionale italiano. L'Europa tiene conferenze sulla democrazia e sui diritti umani, ma finanzia questo comportamento violento contro le persone in movimento. L'Ue non si preoccupa delle loro vite. Impedisce a queste persone di raggiungere le coste europee con ogni mezzo", è la denuncia della ong.

As shocking as it is, this isn't new. Just yesterday, Libyan militias of the so-called Libyan coastguard brutally pulled back approx. 60 people to horrific conditions in Libya. Together with the MARIDIVE vessel they are responsible for this crime. pic.twitter.com/ptx8mXm0mL