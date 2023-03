Guardia costiera libica vede la nave Ong Ocean Viking e spara: il video

La mattina di sabato 25 marzo 2023, la motovedetta libica 656 ha sparato dei colpi di arma da fuoco in aria vedendo avvicinarsi la nave della ong Sos Méditerranée, Ocean Viking. "Non sparare contro di noi, queste sono acque internazionali. Lasciamo l'area", si sente in un filmato l’equipaggio della Ocean Viking mentre cerca di avvertire quello della motovedetta libica.

"Stamane il nostro equipaggio è stato minacciato con le armi dai guardacoste libici finanziati dall'Unione Europea - si legge in un post della Ong -. OceanViking era allertata da Alarm Phone di un gommone in pericolo in acque internazionali. La motovedetta 656 si è avvicinata, minacciando l'equipaggio e sparando in aria".

Stamane il nostro equipaggio è stato minacciato con le armi dai guardacoste libici finanziati dall'UE: #OceanViking era allertata da @alarm_phone di un gommone in pericolo in acque internazionali. La motovedetta 656 si è avvicinata, minacciando l'equipaggio e sparando in aria. pic.twitter.com/5Qo23AtuIR — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) 25 marzo 2023

La OceanViking ha dunque lasciato la scena "poiché la sicurezza dell'equipaggio era a rischio".

