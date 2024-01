Auto trafitte dai guardrail nel 2024: perché le barriere non sono sinonimo di sicurezza

Una tragedia sfiorata. Nelle prime luci della mattina di ieri, domenica 21 gennaio, l'auto di quattro ragazzi viene trafitta da un guardrail a Montespertoli, in provincia di Firenze. La barriera, posizionata per frenare l'urto e non permettere al veicolo di uscire fuori di strada, taglia in due il veicolo. I passeggeri rimangono miracolosamente illesi, ma per estrarli è necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Appena 24 ore dopo un'incidente molto simile si verificava a Schio, in provincia di Vicenza. Entrambi sono gli ultimi di una lunga scia.

Cinque giorni fa la strage si sfiora sulle strade della Vallagarina, in provincia di Trento. Lo scenario è simile. Anche in questo caso le vittime sono quattro ragazzi che stavano tornando a casa dopo un weekend di neve e montagna. Durante il ritorno il conducente perde il controllo dell'auto che si scaglia così contro il guardrail. Anche in questo caso, più che contenere l'urto, la barriera squarcia completamente l'auto e si infiltra dentro al motore. I quattro rimangono miracolosamente illesi, ma è necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

E purtroppo le cose non vanno sempre bene. Lo mattina dello scorso 27 dicembre, appena due giorni dopo Natale, un auto con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni si schianta contro un guardrail. I tre sono diretti verso Malpensa e il veicolo impatta contro le protezioni all'uscita di Buscate Nord. Tragico il bilancio: Il conducente della vettura, un ragazzo di 22 anni di Nosate (Milano) muore pochi minuti dopo il violento incidente per le gravissime ferite riportate. L'altro passeggero, un diciannovenne, viene trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni.

Ma la scia di sangue e di feriti va avanti da molto tempo e le associazioni delle vittime sulla strada denunciano da tempo che i guardrail italiani andrebbero ripensati per la sicurezza di tutti.

Perché i nostri guardrail non sono sicuri

Sono svariate le associazioni che si battono per chiedere barriere più moderne, e che sostengono che classificare come "protezioni" i guardrail, per lo meno la maggior parte di quelli che costeggiano le nostre strade, è ormai anacronistico. Il guardrail andrebbe riadeguato ovunque possibile. I motociclisti lo chiedono da anni perché le lesioni mortali alla colonna vertebrale spesso non avvengono durante l'impatto, ma piuttosto quando dopo l'urto il motociclista viene sbalzato via dalla moto colpendo il guard-rail.

Ma quali sono i veri rischi di queste protezioni? In primis molte presentano spigoli acuti rivolti verso la carreggiata, specialmente all'inizio o alla fine del tratto stradale costeggiato dal guardrail. Una caratteristica che permette alle lamiere di infiltrarsi e squarciare il cofano di molti autoveicoli. Non solo, i guardrail dovrebbero essere più solidi. Come? Venendo impiantati, ad esempio, nella terra e/o nel cemento sottostante o rivolti verso i campi. Caratteristiche strutturali difficili da riscontrare nei casi italiani, che contribuiscono a causare il macabro “infilzamento” delle auto.

Per essere sicuri, infine, I pali di sostegno di queste barriere, in particolare, dovrebbero essere coperti da strisce di costituzione metallica o plastica come quelli che potete vedere nella foto sotto.

E il problema è noto da tempo. Nel 2004 il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardante “l’aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”, stabilì che “occorre proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro rimozione”.

Ma, mentre il ministro dei trasporti e delle infrastrutture è impegnato in una crociata contro il limite di velocità di 30km orari a Bologna, nel campo della prevenzione degli incidenti in vent'anni è cambiato poco o nulla. A novembre Matteo Salvini aveva annunciato l'arrivo di un decreto con centinaia di milioni di euro in arrivo per i nuovi guardrail capaci di salvare la vita ai motociclisti con un ritardo di anni.

Il decreto che prevede l'installazione di questa tipologia di guardrail infatti, risale ormai al 2019, prima della pandemia. Ma per rendere queste protezioni una realtà servono fondi e risorse: quelle che molti comuni ed enti locali stanno ancora aspettando. Nel frattempo i guardrail italiani continuano a ferire e uccidere.