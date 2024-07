Lo "Schermo blu della morte" unisce il mondo: da dove arriva il bug dei sistemi informatici

Un guasto negli aggiornamenti per Microsoft ha unito i sistemi informatici di mezzo mondo causando grossi problemi a vari tipi di servizi online. Elon Musk l'ha definito "il più grande fallimento informatico di sempre", e, in effetti, vari esperti concordano nel dire che non se ne ricordano di precedenti simili. Ma cosa è successo? Anche in Italia ci sono state delle difficoltà, soprattutto con cancellazioni dei voli aerei e per i pagamenti coi buoni pasto nei supermercati.

Perché ci sono stati problemi sui sistemi informatici Microsoft

Tutto è nato da uno degli aggiornamenti per Windows prodotto dalla società americana di cybersicurezza Crowdstrike, che ha mandato in crash il sistema operativo di Microsoft. Si tratta del Falcon sensor che controlla la sicurezza di grandi reti di pc e scarica un software di monitoraggio su ogni macchina, una specie di antivirus.

Il bug non ha però colpito gli altri sistemi operativi più diffusi, come Mac e Linux, ha precisato il presidente e ceo di Crowdstrike, George Kurtz, assicurando che "il problema è stato identificato, isolato ed è stato distribuito un fix", ovvero in una "correzione" del software difettoso. Le tempistiche per una risoluzione definitiva del problema, tuttavia, non sono chiare.

Perché alcuni sistemi riprendano a funzionare in modo automatico "potrebbe volerci del tempo", ha osservato Kurtz aggiungendo che la sua azienda è "profondamente dispiaciuta" per l'accaduto, in particolare "per l'impatto che abbiamo causato ai clienti, ai viaggiatori e a chiunque sia stato coinvolto in questo".

Le spiegazioni di Crowdstrike hanno smentito sul nascere le voci di un mega attacco hacker, ipotesi peraltro già esclusa da alcune agenzie governative per la cybersicurezza.

Cosa è "andato giù": voli cancellati, supermercati, sanità

Danni e disservizi si sono registrati in ogni settore interconnesso, a partire da quello dei trasporti. Migliaia i voli cancellati che hanno interessato le principali compagnie internazionali: negli Stati Uniti gli aerei di United, American Airlines, Delta e Allegiant – secondo la Federal Aviation Administration - sono rimasti a terra mentre centinaia di passeggeri dormivano vicino ai gate per gli imbarchi nell’aeroporto di Los Angeles.

In Italia i problemi principali hanno riguardato i voli aerei, con ritardi e cancellazioni negli aeroporti per Ryanair, WizzAir e Ita. A Genova invece c'è stato un ingorgo di tir in uno svincolo dell’autostrada A10, a causa dei controlli per i veicoli in ingresso e in uscita dal porto di Prà interrotti dal disservizio informatico. Vari supermercati hanno smesso di accettare i buoni pasto a causa del bug che ha colpito anche i sistemi di pagamento.

In Canada la Poter Airlines ha annunciato di aver annullato diversi voli, mentre la Air Canada – la più importante del Paese – ha escluso impatti rilevanti sulle sue operazioni. Di “leggeri disagi” ha, invece, parlato Lufthansa, i cui sistemi – ha spiegato il vettore tedesco - "non sono stati colpiti". Sorte diversa è toccata a Eurowings, costretta a cancellare quasi tutti i voli “soprattutto quelli interni alla Germania”.

All’aeroporto di Dubai, infine, le operazioni sono tornate alla normalità – ha riferito l’autorità che gestisce lo scalo - "dopo un'interruzione del sistema globale che ha interessato il processo di check-in per alcune compagnie aeree nei Terminal 1 e 2".

Altro settore sensibile colpito è stato quello della sanità: disservizi negli ospedali si sono registrati, tra gli altri, in Israele, in Canada (dove si sono registrati ritardi nel trattamento dei pazienti della rete dell'University health network) e nell’ospedale universitario tedesco Schleswig-Holstein, che ha annullato gli interventi in programma nelle sedi di Kiel e Lubecca.