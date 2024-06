Frecciarossa si ferma per 2 ore, all'interno 50 gradi percepiti. Tra i passeggeri l'ex ministro Franceschini

Il Frecciarossa 9422 partito alle 13.35 del 21 giugno da Roma e diretto a Venezia si è trasformato in un girone infernale. Poco fuori dalla Capitale, all'altezza di Settebagni, il convoglio si è fermato a causa di un guasto, restando fermo per oltre due ore. All'interno tutto spento, compresa l'aria condizionata, con le carrozze che a causa delle temperature torride di queste ore hanno raggiunto i 50 gradi percepiti. Passeggeri anziani, bambini e persino una donna incinta sono quindi scesi sui binari in attesa che accadesse qualcosa. Solo alle 16.30 un altro Frecciarossa è arrivato sul binario, accolto dagli applausi dei passeggeri.

Franceschini (PD): "Per me una brutta esperienza, per altri drammatica"

Il treno, proveniente da Napoli, ha smesso di funzionare poco dopo essere ripartito dalla stazione di Roma Termini. Il guasto è stato comunicato ai passeggeri che inizialmente hanno pensato a una veloce soluzione del problema. Ma con il passare del tempo e con la temperatura sempre più soffocante, hanno iniziato ad affollare la carrozza ristorante in cerca di acqua, che però nel giro di poco è terminata.

Con la situazione al limite del sopportabile, il capotreno ha deciso di aprire le porte, permettendo ai passeggeri di scendere. "Non riuscivamo a respirare", ha detto Lidia Fersuoch di Italia Nostra Venezia, che viaggiava sul treno. A bordo anche l'ex ministro della Cultura e senatore del Partito Democratico, Dario Franceschini, che raggiunto da Repubblica ha commentato: "Non accuso nessuno. Per me è stata una brutta esperienza, per altri drammatica. Spero che quanto successo oggi aiuti a migliorare gli interventi in casi di emergenza". Ovviamente Trenitalia ha comunicato ai passeggeri, trasportati dall'altro treno alla stazione Roma Tiburtina e poi caricati su un nuovo convoglio, che il biglietto verrà rimborsato.