Incubo armi chimiche: la paura adesso si chiama Sarin

Non solo Chernobyl, non solo nucleare. L'Ucraina teme sempre più che la Russia possa utilizzare armi chimiche e corre ai ripari. L'organizzazione umanitaria americana Direct Relief ha detto al Wall Street Journal che, su richiesta del ministro della Salute ucraino, ha inviato a Kiev circa 220.000 fiale di un farmaco che può essere utilizzato per contrastare gli effetti di armi chimiche come gli agenti nervini. Le armi chimiche in realtà sono state messe al bando, un "limite" che però potrebbe essere solo formale e non reale.

Il Sarin

La paura si chiama Sarin. E' il gas che si teme possa essere utilizzato dai russi contro la resistenza ucraina. Il Sarin ha effetti paralizzanti ed è classificato come arma chimica di distruzione di massa. Si tratta di un veleno 26 volte più letale del cianuro. Non si conosce il quantitativo effettivo dell'agente chimico disponibile negli arsenali russi, dato che ufficialmente il gas è stato bandito da Mosca con l'adesione alla Convenzione sul bando delle armi biologiche del 1972 e a quella sulle armi chimiche del 1993.

Tuttavia, secondo gli Usa e la Nato, la Russia avrebbe continuato a portare avanti programmi di armamenti, ad esempio testate missilistiche, che includono anche il Sarin. In effetti, la Federazione Russa è già stata accusata di aver usato armi chimiche in Siria, dove avrebbe colpito i civili contrari al regime di Bashar al Assad in almeno trecento attacchi.

L'esposizione al gas Sarin è letale anche a concentrazioni molto basse e la morte può verificarsi entro dieci minuti dopo l'inalazione diretta a causa del soffocamento da paralisi respiratoria, a meno che gli antidoti non vengano somministrati rapidamente. Le persone che assorbono una dose non letale, ma non ricevono cure mediche immediate, possono subire danni neurologici permanenti. E' per questa ragione che secondo InformNapalm (iniziativa di volontariato per informare i cittadini ucraini e il pubblico straniero sulla guerra) ai soldati russi sarebbero state consegnate fiale di atropina, che è, insieme alla pralidossima, l'antitodo per eccellenza al Sarin.

Armi chimiche ufficialmente bandite

La Convenzione di Parigi per la proibizione delle armi chimiche del 1993 mette al bando tale categoria di armi di distruzioni di massa e istituisce l?Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) con sede a L?Aja. La Convenzione proibisce "qualsiasi attività rivolta allo sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento ed uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati"; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati parte, si pone l?obiettivo di tenere sotto controllo la produzione e l?impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, ma che sono potenzialmente utilizzabili anche per la produzione di armi chimiche.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su più elementi:

dichiarazioni rese periodicamente dagli Stati Parte all?Organizzazione Internazionale de L?Aja sulle attività civili e militari che devono essere tenute sotto controllo internazionale e che a tal fine rientrano negli obblighi di notifica;

visite ispettive ?di routine? negli Stati Parte effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori internazionali dell?Opac volte ad accertare la rispondenza tra le situazioni riscontrate e quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni periodiche dello Stato Parte;

nei casi sospetti e su specifica richiesta di uno Stato Parte, possono essere effettuati dall?Opac accertamenti ed anche ispezioni ?su sfida?, che tendono a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi.

La Russia vuole usare le armi chimiche?

Mentre Kiev ribadisce di temere l'uso di armi chimiche da parte di Mosca, il Cremlino respinge le accuse. "Le dichiarazioni fatte in Occidente, secondo cui la Russia avrebbe intenzione di usare armi nucleari in Ucraina, mancano di base razionale", hanno più volte detto i funzionari. Il capo della delegazione russa ai colloqui di Vienna sui temi della sicurezza militare e del controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, è stato chiaro: "Abbiamo anche sentito dichiarazioni provocatorie in Occidente sui piani della Russia di utilizzare armi nucleari in Ucraina. Non hanno la minima base razionale. Esortiamo gli Stati Uniti a moderare il loro ardore".

L'Occidente però si dice pronto a reagire se la Russia deciderà di alzare ancora di più lo scontro."Se userà le armi chimiche ci sarà una risposta significativa", ha ribadito nei giorni scorsi il presidente americano Joe Biden. Sulla stessa linea il cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Dopo tutte le tante linee già superate, questa sarebbe la più ampia e la più terribile, ed è per questo che bisogna fare di tutto, anche attraverso parole chiare e annunci chiari, perché ciò non avvenga. Non ci sono armi biologiche o chimiche in Ucraina", ha evidenziato. "Vogliamo evitare che questo diventi un pretesto per l'uso da parte della Russia di tali armi".