Gli occhi del Cremlino sui social, allerta anche per gli italiani a Mosca

"Dal 5 marzo, la Federazione Russa ha adottato misure restrittive per quanto riguarda l’uso di media e social media. Anche eventuali dichiarazioni a titolo privato, postate sui propri account, potrebbero avere conseguenze rilevanti. Pertanto, si raccomanda massima cautela nell’uso di questi mezzi di comunicazione". E' un passaggio del nuovo avviso comparso sul sito "Viaggiaresicuri", servizio dell'unità di crisi della Farnesina rivolto ai connazionali che si trovano all'estero. In Russia in questo caso..

Nella lunga nota si forniscono gli aggiornamenti utili agli italiani che ancora non hanno lasciato l'Est Europa, nonostante i ripetuti inviti ad andare via. "Ai connazionali presenti nel Paese si suggerisce, inoltre, di mantenere un atteggiamento improntato alla prudenza e di evitare ogni forma di assembramento", si legge in un altro passaggio. Solo oggi circa duemila persone sono state arrestate perché colpevoli di avere protestato contro Putin.

Nella nota si ricorda poi che "l’Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, dal 27 febbraio. Ciò comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’Ue, inclusa l’Italia, sin dalla giornata del 27 febbraio 2022. I voli con destinazione estera operati da aerolinee russe subiranno una riduzione. Nella maggior parte dei casi, i voli internazionali continuano ad essere operati da compagnie straniere".

C'è anche un passaggio relativo ai disagi per le transazioni economiche. "Sono in vigore per i cittadini stranieri - si legge - limitazioni a trasferimenti monetari dalla Russia verso l’estero. Si segnala, inoltre, possibile carenza di liquidità in valuta russa e straniera, con conseguenti code per il ritiro ai bancomat. Le carte appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard emesse fuori dal territorio della Federazione Russa non sono più operative per transazioni all’interno di tale territorio, anche verso l’estero. Le carte appartenenti ai circuiti Visa e Mastercard emesse all’interno del territorio della Federazione Russa restano operative per le sole operazioni interne a tale territorio, fino alla data della loro scadenza. Non saranno quindi accessibili operazioni transfrontaliere o acquisti on ine esteri".