Guerra in Ucraina, Draghi convoca il Consiglio dei ministri

La crisi Ucraina al centro dell'attenzione della politica italiana. Alle 15,30 di oggi, 28 febbraio, a Palazzo Chigi è in programma il Consiglio dei ministri. Secondo quanto annunciato, In particolare, si interverrà "per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina". Questa misura integrerà il contenuto del decreto legge già approvato lo scorso 25 febbraio. Una seconda norma introdurrà una procedura che consenta maggiore flessibilità nell'uso delle diverse sorgenti di energia elettrica del Paese". Seguiremo i lavori del Consiglio e daremo qui tutti gli aggiornamenti.

Alle 17.15 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parteciperà alla call di coordinamento con i leader del G7, Commissione e Consiglio Ue, Polonia, Romania e Segretario generale Nato. Alle 20.30, infine, il premier sarà in videocollegamento con l'Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.