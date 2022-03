Intrappolati in Ucraina, parla il contractor: "Così li salviamo dalla guerra"

L'offensiva russa in Ucraina si intensifica, gli attacchi arrivano dal cielo e da terra. Non esiste più il concetto di "posto sicuro". Strade, ospedali, asili, orfanotrofi, monumenti, chiese: tutto è un possibile bersaglio. Chi può cerca di mettersi in salvo: donne, bambini, anziani, ma anche gli stranieri che vivono e lavorano in Ucraina. Scappare sì, ma come? Le ferrovie sono a singhiozzo, con la chiusura degli spazi aerei alle compagnie russe lasciare il Paese con un volo è praticamente impossibile. Resta la via terrestre. La situazione è incandescente e salire su un'auto e lasciare l'Ucraina non è facile. Gli stranieri tentano di mettersi in contatto con le rispettive ambasciate ma non significa avere automaticamente un "lasciapassare". In questo delicato contesto si inserisce l'azione dei contractor (termine che nasce da Private Security Contractors): di fatto sono dipendenti di società che forniscono consulenze o servizi specialistici per la sicurezza e la “gestione del rischio”. Today ha raggiunto telefonicamente uno di loro Gianpiero Spinelli, 50 anni, pugliese, ex paracadutista ed ex contractor dello U.S.Department of Defense e oggi capo di una società - la Stam - con sede in Inghilterra. In questi giorni lavora con gli occhi sull'Ucraina dove ha seguito l'evacuazione di oltre quaranta persone. "Siamo stati contattati - dice - da un'altra società che lavora per un Governo straniero e abbiamo portato al sicuro due gruppi da 20 persone ciascuno. Adesso abbiamo in corso le verifiche per un altro gruppo. Sono famiglie, lavoratori. Cosa significa evacuare civili? Istruirli su cosa fare, prepararli anche al peggio. E attivare tutti i nostri contatti locali, prevedere cosa accadrà".

"Non chiamateci mercenari"

Spinelli (nella foto in basso nella 'control room') racconta cosa significa muoversi in un Paese dove non esistono più regole, dove la morte è un'opzione realmente in gioco. Dove l'orrore diventa quotidianità, dove i confini tra "giusto" e "sbagliato" si fanno labili. Ha l'approccio dell'uomo pragmatico, ma chiarisce subito: "Non siamo mercenari". La figura del contractor è spesso "zavorrata" da questa visione. "Lavoriamo - spiega - a soluzioni integrate di mitigazione del rischio per multinazionali, governi, organizzazioni non governative, privati. 'Leggiamo' i territori, ne capiamo e prevediamo le logiche. Il nostro obiettivo è mettere al riparo le persone". E sottolinea: "Agiamo in contesti dove la situazione è diventata critica e dove non si è preventivamente agito abbastanza in termini di sicurezza e previsione del rischio".

Cosa devono fare i civili?

Cosa succede a chi deve andare via? "Prima di tutto raccogliamo informazioni - spiega Spinelli - Dobbiamo sapere quanti sono, se ci sono bambini, malati, persone con esigenze specifiche. Viene poi individuato un referente e li invitiamo a stare tutti insieme. Le azioni sono rapide. Anche se sono, per esempio, tutti in un hotel non possiamo perdere tempo a cercarli nelle varie stanze. Il gruppo deve essere compatto. Parallelamente individuiamo un nostro referente nel Paese d'azione o in area limitrofa".

Il gruppo viene istruito nel dettaglio. Persone comuni, che conoscono la guerra solo dai libri, ricevono un vero e proprio addestramento. "Diamo indicazioni su come vestirsi, sulle scorte di cibo e acqua per almeno 48-72 ore. Se necessario spieghiamo loro anche come fare una flebo - dice Spinelli -. Poi c'è il capitolo medicine. Non è bene che le tenga una persona sola. Se chi ha con sè i generi di primo soccorso dovesse essere colpito, deve esserci qualcuno in possesso di altre scorte. Chiediamo anche se qualcuno ha un telefono satellitare, dobbiamo considerare l'opzione di un crollo dei normali sistemi di comunicazione". Fuori dai "rifugi" inizia un'altra fase. "E' gente spaventata, lontana da casa. Dobbiamo spiegare anche come comportarsi per strada o se si è fermati a un posto di controllo".

Corsa contro il tempo

In Ucraina "sono stati sottovalutati i segnali di allerta, da tutti - dice Spinelli -. Da tempo Putin ammassava le sue forze, non è un'azione fatta dall'oggi al domani. Si è aspettata l'invasione per azionare i canali di evacuazione". L'invito agli stranieri a lasciare l'Ucraina è giunto quando ormai le truppe russe erano in azione e poco dopo sono stati chiusi gli spazi aerei. Gli eventi sono precipitati rapidamente con la conseguenza di migliaia di cittadini bloccati.

"Fare andare via le persone - spiega Spinelli - significa pianificare corridori con viabilità fluida, individuare punti di rifornimento carburante, avere la capacità di anticipare gli eventi. Devo sapere prima se il ponte che voglio percorere sarà un obiettivo. Se la struttura che voglio usare come rifugio è sicura. Dobbiamo capire quando è meglio muoverci e quando invece è bene fermarsi".

Quanto sta accadendo per Spinelli dimostra "quanto poco si faccia in termini di pianificazione della sicurezza. Meno si investe su questo aspetto più poi si deve agire in emergenza con le difficoltà di un conflitto in corso. Ai primi segnali di una crisi geopolitica si deve andar via. Poi, se la situazione lo permette, si torna. Andare via quando l'intero sistema è già andato in tilt è un errore. Gli Stati Uniti sono stati criticati per l'eccesso di allarmismo dall'Europa... eppure i fatti gli hanno dato ragione".

Parola chiave "relazioni"

Una delle prime azioni del contractor è quella di avviare i contatti sul territorio. "Troviamo il 'fixer' locale (conoscono la lingua, gli usi locali, i personaggi chiave ndr) e agiamo sul fronte diplomatico. Molto si basa sulle relazioni personali. E lo schieramento non conta. Pensiamo all'affidabilità della nostra fonte e a quello che di utile può dirci. Il nostro è un approccio asettico. E' stata una fonte russa a darci indicazioni preziose per mettere in salvo le 40 unità dall'Ucraina. Soprattutto adesso che l'Italia è chiaramente opposta a Putin l'essere italiani in sè non aiuta, i contatti personali sono fondamentali". Per Spinelli la vicenda russa dimostra che "la politica ha fallito. Non c'è un interlocutore vero per Putin. L'Europa ha portato la discussione a un livello 'alto'. Non è lo stesso linguaggio di Putin che invece è molto 'muscolare'".