La grande fuga dall'Ucraina, come funziona la protezione internazionale

Un milione di persone via dall'Ucraina in appena sette giorni. E se le operazioni militari andranno avanti il numero è destinato ad aumentare vertiginosamente. I dati sono forniti dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. "Raramente ho visto un esodo così rapido come questo - dice - Ora dopo ora, minuto dopo minuto, sempre più persone stanno fuggendo dalla terrificante realtà della violenza. Innumerevoli persone sono sfollate all’interno del Paese". Davanti a questo pooplo in fuga l'Europa attiva la macchina dell'accoglienza. La strategia è quella di ricorrere alla cosiddetta "protezione temporanea". In cosa consiste? Cosa significa per l'Italia?

L'invasione russa in Ucraina

Protezione temporanea: chi decide e cosa comporta

Si tratta di uno strumento (mai usato finora) per affrontare afflussi massicci nell'Ue di cittadini stranieri che non possono rientrare nei loro Paesi. Questo accade soprattutto a causa di guerre, violenze o violazioni dei diritti umani. La protezione temporanea è attuata in tutti i Paesi dell'Ue tramite una decisione del Consiglio. La durata è di un anno, con possibilità di proroga fino a un massimo di altri due. La protezione può terminarese il Consiglio ritiene sicuro il rimpatrio.

Alcune persone possono essere escluse dalla protezione temporanea: come i sospettati di crimini contro la pace; crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Niente protezione anche per chi è ritenuto un pericolo per la sicurezza del paese Ue ospitante.

I Paesi dell'Unione europea devono fornire a chi ha ottenuto protezione temporanea un titolo di soggiorno, valido per tutta la durata della protezione. Chi viene accolto può esercitare attività di lavoro subordinato o autonomo; accedere all'istruzione per adulti, alla formazione professionale e a esperienze di lavoro; ottenere un alloggio adeguato; ottenere assistenza sociale, sostegno economico e cure mediche. I minorenni hanno il diritto di frequentare la scuola alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante. Se alcuni membri della stessa famiglia hanno ottenuto protezione temporanea in diversi Paesi viene riconosciuto il diritto al ricongiungimento in uno stesso luogo.

Hour by hour, minute by minute, more people are fleeing the terrifying reality of violence. Countless have been displaced inside the country.



And unless there is an immediate end to the conflict, millions more are likely to be forced to flee Ukraine. https://t.co/xaqPKCNDXF pic.twitter.com/rpg0uoKQYm — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 3, 2022

I tempi

"Mi aspetto che (la protezione temporanea ndr) venga attivata nei prossimi giorni, forse tra una settimana", dice il commissario europeo agli Affari Interni Ylva Johansson, a margine del Consiglio Affari Interni a Bruxelles. "Abbiamo avuto il Consiglio domenica scorsa - spiega- abbiamo iniziato a preparare la proposta e l'abbiamo trasmessa ieri. Non abbiamo avuto il tempo di fare le necessarie consultazioni con gli Stati membri, quindi ci vorrà ancora qualche giorno per finalizzarla".

Cosa succede in Italia

Il Viminale ha reso noto che dall’inizio del conflitto e fino alla mezzanotte del 1° marzo sono 3.840 i cittadini ucraini entrati in Italia: 1.890 donne, 570 uomini e 1.380 minori.

Sull'accoglienza dei profughi è stata diramata ai prefetti una circolare in cui sono fornite alcune indicazioni operative. E' già stato disposto l’incremento di circa 5.000 posti, da attivare nell’ambito della rete dei centri temporanei di accoglienza (Cas). Autorizzata anche l’attivazione di 3.000 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai). E' stata poi estesa ai profughi ucraini la riserva di posti (in tutto 5.000) del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) già prevista e finanziata per i cittadini afghani evacuati la scorsa estate. E' stato poi deciso che i profughi ucraini possono accedere alle strutture di prima accoglienza (Cas) e al Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l’accesso.