Le richieste d'aiuto degli ucraini su Facebook: alloggi, scomparsi e passaggi (ma in alcune città "è un suicidio")

Pomoc dla Ukrainy. Tradotto dal polacco in italiano, "aiuto per l'Ucraina". Sono le decine di pagine Facebook in cui polacchi e ucraini si parlano, ma soprattutto si aiutano e provano a fronteggiare come possono l'enorme crisi umanitaria provocata dalla guerra. C'è un gruppo quasi in ogni città, da Cracovia a Varsavia, fino a Mikilow, Leczna e altri piccoli centri di cui fino ad oggi difficilmente avevamo sentito parlare, per rispondere all'emergenza a livello territoriale. Anche Bilgoraj si è organizzata - sui social e sul campo - come sta avvenendo ovunque in Polonia, non solo vicino le frontiere. Silvia, che da dieci anni vive in Italia, a Roma, raccoglie generi di prima necessità da inviare lì alla sorella, anche lei impegnata nella mobilitazione solidale che sta coinvolgendo centinaia di concittadini: "Si sono messi tutti a disposizione. Scuole e palestre sono state trasformate in punti di accoglienza, come le stazioni stesse, ma i posti scarseggiano e le persone ospitano i profughi nelle proprie case - ci spiega -. Fanno collette per comprare piani cottura e lavatrici da portare nelle strutture di accoglienza. Si stanno mobilitando tutti. Ogni giorno arrivano migliaia di donne e bambini, un numero spropositato e difficile da gestire. Arrivano provati e spaventati, non sanno dove andare. Ci sono punti di raccolta anche per i cellulari, la Polonia ha dato a disposizione sim gratuite per far mettere in contatto i profughi con i familiari rimasti in Ucraina o con amici e parenti di altri Paesi".

E' lei a parlarci di questi gruppi nati su Facebook: "Polacchi e ucraini hanno creato alcune pagine per tutte le richieste di aiuto. Vengono offerti posti per dormire, passaggi in auto, spesso si cercano persone disperse. Vengono postati documenti ritrovati o foto, sperando di ritrovare genitori, figli. C'è uno scambio di tutto ciò che può essere utile". Scrollando le pagine ci si imbatte in una realtà che fa spavento ma allo stesso tempo profuma di umanità. "Alloggio gratuito a Bydgoszcz per un massimo di 3 persone, scrivete in privato" si legge nell'ultimo tra gli annunci postati, più o meno uno ogni dieci minuti. Qualcuno invece chiede: "Famiglia: madre (42) e tre figli (6, 8, 18). Un bambino ha il diabete. Sto cercando un posto dove vivere e lavorare a Cracovia". Tante le offerte di lavoro, soprattutto per il personale sanitario: "Se ci sono medici ucraini e infermieri nel gruppo che hanno attraversato il confine dopo il 24 febbraio e cercano lavoro in Polonia, possono venire da me. Ho un'offerta in una clinica nel Voivodato della Grande Polonia. Il datore di lavoro offre un appartamento aziendale. Ti aiuteremo con tutte le formalità". Un uomo, invece, ha trovato un impiego in un salone di bellezza: "Vengo dalla città di Charkiv. Purtroppo la mia è la città dell'Ucraina che è stata sottoposta al più grande bombardamento da parte dei russi, è stato molto difficile lasciarla e lasciare i miei parenti, ma ho due bambini piccoli di 3 e 5 anni, era necessario per salvarli. Sono venuto in Polonia e sono riuscito ad entrare nel salone della signora Monica a Zakopane. Sono un maestro di manicure, ho esperienza da oltre 10 anni. Se volete vi aspetto lì". Tra i post altre informazioni utili: "La Gran Bretagna facilita l'ingresso ai cittadini ucraini. Se qualcuno ha amici in Inghilterra, li contatti". E subito arriva chi è disposto ad accoglierli: "Ciao a tutti - scrive Joanna -. Vivo da anni nel Regno Unito ma vengo dalla Polonia (Bielsko -Biala). Da ieri tutti i cittadini britannici possono ospitare nelle loro case gli ucraini. Pertanto vorrei chiedere se c'è qualcuno di questo gruppo che vorrebbe venire qui, ovviamente aiuterei con tutte le esigenze".

Le richieste d'aiuto oltre il confine

Il sostegno dei polacchi non si ferma alla frontiera. "Sarò al confine con Korczowa questa sera, le persone interessate mi contattino" scrive un uomo che mette a disposizione la propria macchina - e non sono pochi quelli che lo stanno facendo -, ma le richieste d'aiuto più disperate arrivano oltre il confine. C'è anche chi si offre di andare a prendere persone in Ucraina per poi "portarle ovunque hanno bisogno", ma non sempre è possibile. "Ho urgente bisogno di aiuto per i miei amici che sono bloccati in Ucraina nelle città di Kherson, Novaya e Kahovka. Qualcuno è in grado di portarli in Polonia? Per favore condividete questo messaggio su tutti i portali. Contattatemi in privato" è l'appello di una ragazza per cui però non c'è speranza: "Mi dispiace. A Kherson si arriva solo in elicottero, non si può attraversare il ponte. Anche il mio amico è bloccato lì vicino. Mi piacerebbe farle uscire ma è un suicidio".

I viaggi per portare aiuti nei bunker

Dalla Polonia in Ucraina, anche quattro volte al giorno, per portare cibo e medicinali a chi non è ancora riuscito a fuggire. La solidarietà arriva fino al rischio più estremo. Se sulle pagine 'Pomoc dla Ukrainy' questo si può intuire, Silvia ce lo conferma: "Le persone più povere non sono ancora scappate dall'Ucraina, perché non hanno mezzi e soldi. Ci sono volontari che vanno con i mezzi propri, rischiando la vita perché bombardano qualsiasi cosa, anche i convogli umanitari. Fanno anche quattro, cinque viaggi al giorno per portare aiuti nei bunker, cibo, medicine, coperte, bende per i feriti". Una lezione d'umanità, che purtroppo nei libri di storia arriva sempre insieme al capitolo sulla guerra.