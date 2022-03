Gli occhi dei trafficanti di esseri umani sui bimbi che scappano dalla guerra

In due settimane due milioni 500 mila persone sono scappate dall'Ucraina. La metà, un milione 250 mila, sono bambini. Molti altri però sono ancora nelle zone di guerra, vivono in rifugi di fortuna. Sta in questi numeri la misura di una tragedia nella tragedia. I più fortunati sono fuggiti e hanno ancora i fratelli, la mamma, la nonna. Qualcuno che li accudisce. Altri non hanno nessuno: sono i cosiddetti "minori non accompagnati". Sono soli. Altri ancora vivono nel nulla: in città devastate, dove manca tutto. E' come se un pesante drappo nero sia caduto impovvisamente sulle vite di questi bimbi facendo sparire il futuro. Chi resta è in pericolo. Chi parte deve fare i conti con la fuga e con altri rischi, forse sottovalutati, quello dello sfruttamento e del traffico di essere umani. Today ha parlato con Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, per capire meglio cosa sta accadendo.

Bimbi in trappola

Secondo i calcoli dell'Unicef sono oltre 2,9 milioni i minori bisognosi di protezione, come i bambini sfollati e in movimento, a rischio di separazione familiare, di violenze di genere e per ordigni esplosivi. Più di 2,2 milioni i bambini in bisogno di istruzione: 750 le scuole danneggiate o distrutte dal 2014, molte altre dall'inizio della guerra, 5,7 milioni i minori ora colpiti dalla chiusure delle scuole nel paese. Più di 12 milioni di persone necessitano assistenza medica d’emergenza, 12 milioni sono prive di acqua sicura.

"Il numero delle persone in fuga cresce di ora in ora. Oggi parliamo di due milioni e 500 mila: la metà sono bambini. In Italia finora sono arrivati circa quarantamila profughi, ma i numeri cambiano già nel momento in cui li pronunciamo", spiega. "C'è grande preoccupazione anche per chi rimane nelle zone di conflitto. Se i bombardamenti e le sparatorie proseguono, c'è il rischio che le persone non possano mettersi in movimento per scappare. I 'corridoi umanitari' nei giorni scorsi non hanno funzionato, per sparatorie o perché alla fine riportavano in territorio russo. E così in tanti sono rimasti nelle zone di guerra. Sono persone, tra loro molti bambini, in trappola. Abbiamo poi difficoltà a reperire informazioni sui bambini che erano ospiti di orfanotrofi e centri specializzati, molti sono disabili. Sono almeno centomila e se ne sono perse le tracce".

I numeri sono alti, ma per avere misura del fenomeno può essere indicativo un paragone: "In Siria i profughi sono stati 10 milioni... Ma in dodici anni", precisa Iacomini. La velocità con cui masse di persone si stanno spostando rende la situazione in Ucraina diversa da tutte le altre: "Mai abbiamo assistito a un fenomeno così repentino. Questo aumenta le difficoltà perché la risposta deve essere veloce. La velocità non può fare venire meno i controlli. Si deve agire in grande, ma con precisione, senza allargare troppo le maglie. Dove i protocolli non sono rispettati aumentano i pericoli".

La fuga, tra salvezza e nuovi pericoli

L'aiuto fornito ai profughi è a 360 gradi. "La risposta del Governo - dice Iacomini - è stata rapida ed efficace, è chiaro che ci sono difficoltà organizzatve a cui fare fronte. C'è stata anche una grande generosità da parte dei singoli".

Il risvolto della medaglia è quello di possibili "infiltrazioni", di associazioni o singoli che possano approfittare della situazione per scopi che tutto sono meno che umanitari. "La prima e fondamentale fase è quella del censimento degli arrivi. Quanti bambini arrivano? Quanti sono soli? Quanti accompagnati? Poi ove possibile si procede al ricongiungimento", spiega Iacomini.

"Molti hanno dei familiari ad attenderli e si cura questa fase delicata. Alcuni quando possibile torneranno in Ucraina, altri raggiungeranno città italiane o Paesi esteri". Molti bambini però sono soli. "A loro si deve prestare ancora più attenzione - chiarisce il portavoce Unicef - . Ci sono molte associazioni non ben conosciute, non accreditate, che si fanno avanti per l'accoglienza, la presa in carico di minori. Alcune millantano anche collaborazioni con noi. Non si sa come, con chi lavorano. Altri ancora sono privati. Sicuramente c'è chi agisce in buona fede, ma se vogliamo garantire la sicurezza di chi arriva tutto deve essere certificato e verificato". Iacomini è chiaro e mette in guardia: "Intercettiamo messaggi che suonano così: 'Volete un bambino ucraino? Rivolgetevi a noi'. Ecco da questo noi - prosegue - mettiamo in guardia. Se si vuole fare del bene, si deve passare dai canali ufficiali: Comuni, Enti locali, polizia postale, Ong note e sicure, ministero dell'Interno".

Il pericolo è che quella dell'accoglienza sia una "maschera" e che poi dietro ci sia chi vede i profughi come merce. ancora più preziosa se di parla di bambini.

Le armi spianate, le mani tese

Per fare fronte a quanto sta accadendo l'Unicef, che in Ucraina è già dagli anni '90, ha potenziato le proprie squadre. Sono attive in tutto il territorio con oltre duecento operatori. Lavorano a programmi salvavita per assistenza medica, trasporto d’acqua e generi di prima necessità nelle aree di conflitto, per l'istruzione dei bambini sfollati o in movimento, per fornire aiuti anche in denaro alle famiglie in fuga. Almeno 13 le squadre di operatori mobili attive in Ucraina, che ovunque possono stanno assistendo per la salute mentale i bambini traumatizzati. Ci sono poi i "Blue Dots",spazi sicuri che forniscono informazioni chiave alle famiglie in viaggio e dove si lavora anche per identificare i bambini non accompagnati e separati e garantire loro protezione.

Per la crisi in atto, Unicef stima che siano necessari oltre 349 milioni di dollari: 275,9 milioni per l’assistenza in Ucraina, 73,1 milioni per il supporto nei Paesi limitrofi a bambini e donne in fuga dalle violenze. Con Unhcr (Alto commissariato Onu per i rifugiati) e Croce rossa è stata lanciata una raccolta fondi straordinaria con un numero solidale 45525.