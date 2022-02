La disperazione degli italiani a Kiev: "Abbiamo paura"

Otto anni, disabile costretta su una carrozzina e bloccata in Ucraina proprio mentre scoppia la guerra. Mentre si sente il rumore delle bombe, i negozi sono presi d'assalto. Difficoltà nelle difficoltà vissute in queste drammatiche ore da una piccola palermitana, che si trova a Kiev con la mamma. Erano andate in Ucraina per raggiungere la figlia maggiore (23 anni) e portarla in Sicilia prima che scoppiasse il conflitto. Non hanno avuto abbastanza tempo, come raccontano Maria Carola Catalano e Francesco Sicilia su PalermoToday.

"Stamattina in città - spiega tramite Whatsapp Elena Pastux - i russi hanno bombardato la zona vicino all'aeroporto. Sentiamo continuamente le sirene d'allarme suonare e abbiamo paura". Al momento la situazione in città è abbastanza tranquilla: i supermercati sono aperti e il cibo c'è, ma l'acqua comincia a scarseggiare. "Siamo andati a comprare qualcosa da mangiare, c'è folla ovunque. Negozi e farmacie sono prese d'assalto. Ci sono macchine in coda per mettere benzina. E per strada si vede tanta gente con le valigie che cerca di scappare"

Anche Elena e le sue figlie, Elisa e Litiia, vorrebbero lasciare la città ma l'aeroporto è chiuso e i treni non partono. Avevano un biglietto aereo per Roma il 3 marzo ma stamattina tutto è cambiato. "Le valigie sono pronte - continua - e stiamo cercando il modo di raggiungere la frontiera con l'Ungheria da dove poi possiamo prendere un aereo per arrivare in Italia, ma al momento non sappiamo come fare. Abbiamo contattato l'ambasciata italiana a Kiev ma ci hanno detto che non possono aiutarci consigliandoci di restare a casa".

Mentre racconta le ultime concitate ore la guerra va avanti e continuano a piovere bombe. "Ho sentito - scrive - un'esplosione. Io mi trovo in un appartamento all'ottavo piano e mia figlia piccola è nel passeggino, è disabile e non cammina. Se la situazione dovesse precipitare dobbiamo scappare e raggiungere il rifugio antiaereo, in città ce ne sono diversi". Nel frattempo il marito napoletano di Elena sta cercando di aiutarla dall'Italia. "Sta provando a chiamare l'ambasciata italiana a Roma per capire cosa dobbiamo fare".

A Kiev, invece, Valerio Vermiglio, 40 anni, originario di Isola delle Femmine, vive dal 2015. Vermiglio, che insegna italiano all'Università e in una scuola internazionale, ha sposato Irina, un'ucraina. La famiglia è completata da tre bambini. "Stamattina alle 5.45 - è la testimonianza del docente che ci ha inviato un video - abbiamo sentito un'esplosione, arrivavano notizie confuse su cosa stava succedendo. Poi abbiamo saputo che sono entrati i russi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vermiglio (nella foto vicino all'Arco dell'amicizia dei popoli di Kiev), mentre è in fila a un distributore di benzina, racconta: "La gente è andata nel panico, c'è stato l'assalto ai supermercati, ai distributori di benzina e ai bancomat. Per fortuna ancora sono attive le forniture di acqua e di elettricità, anche il trasporto pubblico al momento funziona. Io - prosegue - ho scorte di cibo e acqua, però non ho contanti, spero non blocchino i terminali. Il governo ha invitato la gente a stare a casa e ha chiesto donazioni di sangue. Ovviamente c'è ansia e paura, c'è chi sta provando a scappare ma - conclude Vermiglio - non si sa dove visto che lo spazio aereo è chiuso".