Dalla guerra in Ucraina nuovi business per la mafia

Caos e instabilità sono da sempre terreno fertile per la mafia. Perfino la guerra in Ucraina può essere un'occasione ghiotta. Sembrano due temi lontani eppure il rischio che le cosche vedano in quello che sta succedendo nell'Europa dell'Est un mezzo per nuovi business c'è. Armi, traffico di profughi, ricostruzione post bellica per esempio sono aspetti da monitorare. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dal presidente della Fondazione Caponnetto intervistato da FirenzeToday, poi ne ha parlato il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. Il tema è stato ripreso oggi, 23 marzo, dal ministro della Giustizia Marta Cartabia. De Raho e Cartabia si mostrano fiduciosi sulla tenuta del sistema e sui controlli per evitare infiltrazioni, ma intanto l'allerta c'è.

Armi, profughi e ricostruzione

Secondo Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, "le mafie in guerra guadagnano prima, durante e dopo. In particolare occorre prestare attenzione al traffico di profughi, della droga, dei combattenti e di armi. Poi ci sarà da stare attenti alle armi inutilizzate che potrebbero finire nel mercato nero. E alla fase di ricostruzione post bellica, dove la mafia potrà investire ed acquisire immobili".

La questione armi è centrale. Torna anche nelle parole di De Raho. C'è inevitabilmente un enorme giro di esplosivi, mitra, bombe, missili usati oggi nelle zone del conflitto. Quando le azioni belliche cesseranno, ci saranno gli armamenti inutilizzati. Merce preziosa per la criminalità organizzata. "Ogniqualvolta c'è la possibilità di attingere a fonti di distribuzione di armi, il rischio c'è sempre (delle infiltrazioni, ndr) - ha detto De Raho -. E' evidente, però, che in un momento come questo il primo problema è quello di affrontare il rischio della guerra. Proprio in questo momento c'è un'attenzione altissima rivolta ad individuare eventuali canali di trasferimento delle armi, per cui credo sia particolarmente difficile che armi possano entrare in questo momento in Italia da quell'area". Per evitare che la mafia punti a quelle armi sono stati anche potenziati i controlli lungo le vie del mare con pattugliamenti sia navali sia con flotta aerea.

"Il Governo - ha detto il ministro Cartabia - è perfettamente consapevole che ogni situazione di crisi, di conflitto armato nel caso di specie, può costituire un'occasione per aprire un varco pericoloso agli affari criminali delle mafie, che potrebbero cercare di sfruttare le vulnerabilità del mercato, come potrebbero cercare di acquisire vantaggi nel traffico illecito di armi, tradizionalmente un settore di interesse della criminalità organizzata, accanto al traffico di stupefacenti". La titolare del Viminale assicura che "a questa sfida, il nostro Paese non solo non arriva impreparato. Anzi, è dotato di una legislazione antimafia, diventata modello in tutto il mondo".