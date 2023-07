Stava affrontando in solitaria la Tofana di Rozes, catena montuosa della alpi bellunesi. Nella giornata di domenica 30 luglio, ha perso la vita la guida alpina Diego Zanesco. La dinamica della caduta non è ancora chiara, come riporta TrentoToday. L'uomo, molto noto in Alta Badia e originario di Bressanone, aveva portato in escursione qualche tempo fa anche l'amico regista Oliver Stone. "Diego Zanesco ama il suo lavoro di guida alpina - cita il sito ufficiale del Sud Tirol - come sente particolarmente importante il suo hobby: l'alpinismo. In tutti questi anni di esperienze che ha raccolto in montagna ha spesso pensato al senso dell'alpinismo ed è arrivato alla conclusione che non è facile trovare una spiegazione razionale a questa attivita' considerata pericolosa. È sicuro e convinto che l'alpinismo, fatto a qualsiasi livello, puo' regalare esperienze e sensazioni vere che portano ad una calma interiore difficilmente riscontrabile in altre attivita'. Come guida alpina ed amico, può acompagnarti in giro per queste montagne e fare in modo che con la gioia che la natura ci da', ognuno si possa arricchire di esperienze e sensazioni nuove. L'alba, il sole, una montagna, un camoscio, il tramonto, la luna, le stelle, l'aqua, un laghetto, persone, la cima, la pioggia, l'aquila, un sentiero, una via di arrampicata, la neve, il prato, i fiori, un bosco; il nostro respiro, i muscoli stanchi,gli occhi che brillano, la gioia, la tristezza, la calma, il silenzio, la fame, un panino, la sete, una birra, la semplicita', l'amicizia. A volte e' semplicemente difficile partire e fare il primo passo, ma quando riusciamo, cio' che guadagnamo e' qualcosa di indimenticabile.

Continua a leggere su Today...