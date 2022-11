Il riconoscimento

Ad Antonino Cannavacciuolo le 3 stelle Michelin, il suo ristorante tra le 12 eccellenze italiane

Il riconoscimento è arrivato per la struttura piemontese di Orta San Giulio. La motivazione: "Nei piatti ci mette il cuore ma anche tecnica, equilibrio e precisione estetica che si traducono per l'ospite in pure emozioni". Tutte le stelle Michelin in Italia