Guide turistiche: arrivano multe fino a 12mila euro per gli "abusivi"

Per le guide turistiche sta per cambiare tutto. Dal prossimo sabato 13 luglio infatti, entrerà in vigore il nuovo regolamento attuativo della riforma della professione di guida turistica realizzata dal Ministero del Turismo. E le novità sono molte, a partire delle sanzioni.

Quali sono le multe per chi si improvvisa "guida turistica"

In primis sarà molto più difficile improvvisarsi guida turistica. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica sarà indetto, con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo, consisterà nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica.

Presso il ministero del Turismo verrà poi istituito un elenco nazionale delle guide turistiche. Tutti quelli che svolgono la professione hanno l'obbligo di esporre il tesserino e fornire informazioni adeguate sui costi professionali delle prestazioni. Se ciò non viene fatto i professionisti rischiano sanzioni fino a 1500 euro.

Le cose poi si complicano per quelli che esercitano abusivamente la professione. Chiunque si improvvisi guida turistica senza essere iscritto al relativo albo professionale rischia sanzioni fino a 12mila euro, sanzioni che salgono fino a 15mila nel caso a utilizzare personale non abilitato alla professione siano agenzie, tour operator e operatori turistici.

“Da oggi, inizia una nuova era per l’industria turistica italiana, dopo anni di incertezza e frammentazione normativa che hanno soltanto prestato il fianco all’abusivismo e allo svilimento di una figura che rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per chi viene in Italia – ha commentato il ministro del Turismo Daniela Santanchè - Adesso che proteggiamo e valorizziamo le guide con un apposito apparato sanzionatorio, spetta ai Comuni fare la loro parte.”