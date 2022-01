Covid, si contagia volontariamente e poi muore

Aveva cercato volontariamente di contagiarsi, aveva esultato sui social dopo essere diventata positiva al covid per poi morire tre giorni dopo in ospedale a causa dell'aggravarsi della malattia. Questa l'assurda storia di una cantante folk no vax della Repubblica Ceca che ha fatto tutto questo per poter vivere senza restrizioni. Hanka Horká, questo il nome della donna, aveva raccontato sui social di essere rimasta volontariamente a contatto in modo prolungato con alcuni familiari positivi al covid, tutti vaccinati, per contagiarsi e tornare a vivere una vita sociale. Le mancavano, come scrive lei stessa, fare una sauna, nuoto, vita sociale, teatro, concerti, mare. La donna, però, invece di guarire si è aggravata gravemente ed è morta.