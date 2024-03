Accedono all'home banking e si ritrovano il conto azzerato: poi si risolve tutto

Niente panico. Ma è stato un risveglio traumatico, per alcuni clienti. Addebiti multipli e conto azzerato: una sorpresa negativa per alcuni correntisti della Bnl-Bpn Paribas e che la banca ha già risolto. "Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente - è scritto nei messaggi pubblicati dall'istituto sui propri account social - Non è necessario chiamare il Servizio Clienti. Stiamo lavorando per ripristinare la situazione. Ci scusiamo per il disagio".

Poche ore e tutto viene risolto. "Informiamo che é stata ripristinata la situazione corretta relativa all'anomalia che ha generato addebiti multipli sui movimenti di conto corrente - ha poi fatto sapere Hello Bank in tarda mattinata - Il numero del Servizio Clienti, che prima non era raggiungibile per l'eccessivo volume di chiamate in entrata, sta tornando regolarmente accessibile anche grazie al rafforzamento del servizio per rispondere alle richieste. Ci scusiamo nuovamente per il disagio".