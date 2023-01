Un hotel a 5 stelle sdogana gli insetti da aperitivo

Non solo spritz, patatine e noccioline. Nei piattini, durante l'aperitivo, ci potra essere presto spazio anche per grilli, cavallette e larve. È questa l'iniziativa lanciata da un hotel a 5 stelle situato nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta. Oltre ai consueti canapé al salmone, all’avocado o alle classiche specialità locali, i clienti possono chiedere di assaggiare diversi appetizer creati con polvere di insetti. Il proprietario del locale è convinto che i prodotti a base di farina di grillo siano la scelta del futuro, poiché contengono fino al 70 per cento di proteine, circa il doppio della carne rossa. Ma soprattutto perché possono essere prodotti in maniera eco-sostenibile, risparmiando risorse idriche e senza l’utilizzo di pesticidi. L'offerta alternativa alimentare si rafforza con il via libera alla vendita sul mercato alimentare Ue di nuovi prodotti a base di grillo domestici.

La polvere potrà essere utilizzata "nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini e nelle barrette ai cereali", si legge sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. Ma anche "nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure" e addirittura "nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne".