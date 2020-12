“Se mi sono ammalato io che no esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”, ha raccontato su Facebook

“Sono positivo al covid”. Iacopo Melio, neoconsigliere regionale in Toscana e attivista per i diritti dei disabili, ha annunciato su Facebook di essere positivo al coronavirus. “Se mi sono ammalato io che non esco da un anno e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”, ha spiegato.

Venerdì scorso Melio ha iniziato ad avere grosse difficoltà respiratorie. Portato in ospedale, i primi controlli e un tampone molecolare negativo, sia per lui sia per la madre. Ma si era trattato di falso negativo, come ha raccontato Melio.

“Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a respirare, così abbiamo chiamato il 118 e in ospedale mi hanno controllato: lastre ok, saturazione ok, tampone molecolare negativo sia io che mia mamma. Un grande grazie a chi mi ha assistito con gentilezza e professionalità, un po’ meno a quel falso negativo uscito addirittura in coppia... Perciò state sempre attenti ai risultati - ha scritto Melio su Facebook - Mi hanno rimandato subito a casa con la terapia, per evitare di contagiarmi in ospedale pensando fossero malanni generici, d’altronde la saturazione era sotto controllo. Nel frattempo mio babbo si è ammalato lunedì, il giorno dopo ha fatto il tampone ed è risultato positivo. A quel punto io e mia mamma abbiamo rifatto il tampone ieri, e siamo risultati positivi a conferma dei sintomi che avevamo”.

Iacopo Melio positivo al coronavirus: il messaggio su Facebook

“Ad oggi ho tanta stanchezza e debolezza, mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre, ma soprattutto un grande affanno e difficoltà respiratoria, nonostante non abbia molta tosse (e su questo incrocio e incrociate pure le dita dei piedi insieme a me)”, ha aggiunto Melio. "Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma, fate come preferite, basta che mi pensiate un po’ perché non è facile, e lo sapete", poi ha lanciato un messaggio: “Passerà, perché deve passare, però facciamo in modo che ognuno continui a fare la sua parte con un po’ di responsabilità e sopportazione... Arriverà un anno migliore, sicuramente, per tutti”.

Chi è Iacopo Melio

Giornalista, blogger, scrittore, attivista, Iacopo Melio lanciò qualche anno fa l'hashtag sui social #vorreiprendereiltreno, per chiedere treni e stazioni a misura di disabili, con una serie di post ironici e divertenti. Nato a San Miniato nel 1992, Melio ha una rara malattia genetica, la sindrome di Escobar. Nel 2018 ha pubblicato il libro "Faccio salti altissimi" per Mondadori. Molto attivo sui social, collabora con diverse testate giornalistiche.

Nel 2019 è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e premiato dal presidente Sergio Mattarella per il suo "appassionato contributo alla causa dell'abbattimento delle barriere architettoniche e degli stereotipi culturali".

A settembre è stato eletto consigliere regionale in Toscana con il Partito Democratico. Costretto su una sedia a rotelle, Melio ha affrontato tutta la campagna elettorale (basata su inclusione e accessibilità, lavoro, parità, diritti, trasporti e ambiente) interamente da casa affidandosi soltanto a internet.