Ikea non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo

Ikea ha annunciato che non pubblicherà più il suo famoso catalogo cartaceo. Una tradizione che si interrompe dopo ben sette decenni e centinaia di milioni di copie distribuite.

Il catalogo “nel corso degli anni è diventata una pubblicazione iconica e amata, ed è stato un importante fattore di successo per IKEA grazie al quale raggiungere e ispirare molte persone in tutto il mondo con soluzioni e prodotti di arredamento", ha affermato l'azienda in una nota ufficiale, ma “il comportamento dei clienti e il consumo dei media sono cambiati e meno persone leggono il catalogo Ikea oggi rispetto agli anni passati”.

“Per 70 anni è stato uno dei nostri prodotti più unici e iconici", ha dichiarato in una nota Konrad Gruss, amministratore delegato di Inter Ikea Systems, che ha ammesso: “voltare pagina con il nostro amato catalogo è emozionante ma razionale".

"Il catalogo Ikea come lo conosciamo oggi non continuerà"

Ikea fa sapere che per l’autunno 2021 metterà a disposizione dei clienti nei negozi un pubblicazione a stampa più piccola, per fornire ispirazioni per l’arredamento di casa. Ma “detto questo, l’amato catalogo Ikea come lo conosciamo oggi non continuerà”.

The IKEA catalogue has a phenomenal 70-year legacy. We have decided to turn the page, to say goodbye to the IKEA catalogue and we look to the future with excitement as the work continues to find new ways to amplify the unique IKEA home furnishing knowledge.https://t.co/8oiXXSZxjt pic.twitter.com/7Wzu3j0VZn — IKEA (@IKEA) December 7, 2020

“La decisione fa parte della spinta di Ikea a diventare più digitale poiché i consumatori cercano sempre più ispirazione online, oltre a fare acquisti tramite il web. Nei 12 mesi fino alla fine di agosto, le vendite online di IKEA sono aumentate del 45%”, scrive Reuters, che ricorda come il catalogo rappresenti “tradizionalmente” una parte “importante del budget di marketing di Ikea”, che però non ha fornito cifre ufficiali su questo, e “il denaro risparmiato verrà speso per il marketing online e attraverso altri canali”.

Settant’anni di catalogo Ikea

Il primo catalogo Ikea è stato realizzato nel 1951, dallo stesso fondatore ​Ingvar Kamprad, stampato in 285.000 copie, distribuite nella parte meridionale della Svezia, dove è nata anche l'azienda. Quello di quest’anno è stato stampato in 40 milioni di copie.

Nel 1998 lo sbarco su internet, con una edizione speciale che mostrava solo mobili per uffici e aziende. Due anni dopo vengono lanciate due versioni del catalogo, una cartacea e una digitale.

Il 2016 è l’anno del record: il catalogo Ikea viene distribuito in 200 milioni di copie in 69 edizioni diverse, 32 lingue e più di 50 mercati.