Basta "Moscow Mule", si chiamerà "Kiev Mule"

Il Moscow Mule cambia nome: anche il mondo della mixology risente degli effetti della guerra in Ucraina. L'idea nasce da alcuni bar statunitensi che in solidarietà agli ucraini invasi dalla Russia hanno cambiato nome a uno dei cocktail più celebri e che porta il nome della capitale russa. Ma l'origine del nome non ha nulla a che vedere con la Russia.

In ogni caso, un'azienda americana che produce vodka, la Fuzzy's Vodka, ha scelto di lanciare un nuovo cocktail per sostituire il Moscow Mule e sostenere così la causa ucraina: l'American stallion (Stallone americano), fatto sì con vodka, ma americana. L'azienda ha comunicato che il ricavato dalla vendita andrà alla Croce Rossa statunitense.

Altre aziende e bar stanno facendo lo stesso: il famoso bar e grill di Jersey Shore "Spicy Cantina" non vende più vodka russa e l'Evening Entertainment Group, che possiede 17 bar, ristoranti e discoteche in Arizona, Texas e Florida, ha ritirato la vodka russa dai suoi menu. Ad Asheville, nella Carolina del Nord, la bevanda è stata ribattezzata "Peace mule" (Mulo della pace) .

Anche in Italia

Arrigo Cipriani, titolare dell'Harry's Bar di Venezia e di molti altri locali nel mondo (compresi gli Stati Uniti) ha detto a Un giorno da pecora su Radio1 che “Tutto quello che si fa contro questa guerra mi sembra una cosa giusta, anche se poi bisogna vedere a cosa serve: diro' ai barman di dire al cliente che ora si chiama Kiev Mule. La miglior vodka è polacca, non russa" precisa Cipriani che se chiamerebbe un cocktail per riappacificare Zelensky e Putin "Peace" con "un gin particolare e del vermouth, mescolandolo e non shackerandolo”.

Perchè si chiama Moscow mule?

Il nome del Moscow mule potrebbe far pensare a delle origini russe, ma in realtà non è così. L'origine del nome risiede nell'intenzione degli inventori di farlo "scalciare come un mulo" nella gola di chi lo avrebbe bevuto, mentre il riferimento a Mosca deriva dall'uso della vodka, uno degli ingredienti del cocktail. Siamo nel 1941, e in un bar di New York due imprenditori incrociano i loro bisogni: John. G. Martin che tentava di distribuire negli Stati Uniti un alcolico di scarso successo (la vodka russa Smirnoff) e Jack Morgan, proprietario del Cock'n'Bull Tavern, un locale molto rinomato di Hollywood, che cercava di lanciare sul mercato la sua marca di Ginger beer (una bevanda a base di zenzero). I due decisero di mescolare le loro materie prime, a cui aggiunsero un po' di lime, per rendere il cocktail aspro al punto da sentire un "mulo che scalciava in gola": il Moscow mule.

Come si fa il Moscow mule?

Il Moscow Mule viene tipicamente servito in una tazza di rame che mantiene freddo il cocktail, ed è fatto con:

Vodka;

Ginger beer;

Succo di lime.