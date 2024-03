"Si sa che l'hanno uccisa gli italiani": 30 anni senza Ilaria Alpi, tutto quello che non è mai tornato

Per la morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin c'è sempre stato un unico indagato, e dopo 17 anni di carcere è stato dichiarato innocente e risarcito con 3 milioni di euro dallo Stato italiano. Omar Hashi Hassan, morto nel 2022 con una bomba piazzata sotto il sedile della sua auto a Mogadiscio, Somalia, fu scarcerato grazie all'impegno dell'inviata di Chi l'ha visto? Chiara Cazzaniga.

Ai microfoni della trasmissione, il "supertestimone" che indicò Omar Hashi come l'omicida della giornalista e del cineoperatore di Rai 3, dichiarò: "Io non ho visto chi ha sparato. Non ero là. Mi hanno chiesto di indicare un uomo". Il teste, Ahmed Ali Rage, detto Jelle, risultava irreperibile in Italia ma fu raggiunto dall'inviata del programma di Federica Sciarelli. Spiegò che gli italiani avevano fretta di chiudere il processo e gli venne promesso denaro se avesse indicato un connazionale somalo come responsabile.

Il depistaggio

Jelle indicò il giovane Omar Hashi Hassan al pm Franco Ionta durante un interrogatorio, ma poi non si presentò a deporre al processo e fuggì all’estero. Per la sua testimonianza il giovane Hashi fu arrestato e condannato all’ergastolo. "Non sono un testimone oculare - rivelò in esclusiva alla giornalista recatasi a casa sua - arrivai sulla scena del crimine subito dopo l’attentato. Ho mentito, non ho visto niente coi miei occhi. La mia fu una falsa testimonianza contro Hashi in cambio di soldi - aggiunse in quell’intervista - perché gli italiani avevano fretta di chiudere la faccenda". "Si è montata la storia che Ilaria venne uccisa per una rapina".

Un cambio di versione radicale che consentì la revisione del processo davanti alla corte d’Appello di Perugia. Il 19 ottobre 2016 dopo 17 anni (di cui 10 in isolamento), 5 mesi e 8 giorni di carcere la Corte d’Appello di Perugia assolse Hashi Omar Hassan per non aver commesso il fatto.

Quattro gradi di giudizio, ventuno anni di inchiesta della Procura di Roma, cinque pubblici che si sono susseguiti dal 1994, per poi scoprire che l’unico colpevole era innocente. Per i giudici di Perugia non ci sono dubbi: si trattò di un "depistaggio". Alla sentenza si arrivò anche grazie alla desecretazione degli atti delle commissioni d’inchiesta sui rifiuti radioattivi e sul caso Alpi disposta nel 2013 dalla Camera su iniziativa di Laura Boldrini.

Le intercettazioni bomba

Prima di raggiungere il supertestimone Jelle, nel 2015, Chi l'ha visto? era venuta in possesso di una serie di intercettazioni tra due somali di cui il procuratore di Firenze aveva chiesto la trasmissione nel processo in corso a Roma alla fine del 2012, ma che erano arrivate solo nel 2018. "Perché quest'uomo è in carcere?" Si sente chiedere nell'intercettazione da un uomo. "Ti ricordi la ragazza che avevano ucciso al Paese (con riferimento alla Somalia, ndr), si chiamava Ilaria Alpi. Lui è il ragazzo che hanno detto che l'ha uccisa, ed è ancora dentro il carcere, anche se sanno chi l'ha uccisa. L'hanno uccisa gli italiani stessi, poi lui lo hanno portato qui per testimoniare e invece hanno condannato lui. Si sa che l'hanno uccisa i militari italiani, ma è stato accusato lui".

Le tappe

laria Alpi, 28 anni, inviata in Somalia per il Tg3, viene uccisa nel corso di una sparatoria a Mogadiscio assieme all'operatore Miran Hrovatin, 45 anni. I due erano impegnati a seguire la missione Onu "Restore Hope" (alla quale partecipava un contingente militare italiano) e a raccontare la sanguinosa guerra civile.

La giornalista si era accorta che attorno a quel conflitto iniziato nel ’91 con la caduta del dittatore Siad Barre, gravitavano interessi internazionali con la complicità delle autorità somale. Snodo fondamentale degli indicibili intrighi sembrava essere Bosaso, città portuale a 2000 chilometri da Mogadiscio. Lì Ilaria si recò il pomeriggio del 14 marzo del '94 insieme all'operatore friulano Miran Hrovatin. A Bosaso, poche settimane prima del loro arrivo, era stata sequestrata una nave, la Faarax Omar, facente parte di una flotta di cinque pescherecci e una nave madre più grande. Tutte imbarcazioni costruite in Italia e donate dalla cooperazione italiana alla Somalia quando era ancora al potere Siad Barre. Il 20 marzo, a Mogadiscio un commando di sette persone si affianca alla loro auto, esplode numerosi colpi di kalashnikov, poi si dà alla fuga.

Il 22 marzo La procura di Roma avvia un fascicolo d'inchiesta affidato al pm Giuseppe Pititto il quale scopre subito sul corpo della giornalista è stato fatto solo uno sbrigativo esame esterno e nessuna autopsia. Il 9 aprile il pm iscrive sul registro degli indagati, quale mandante dell'omicidio, il sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa Yussuf, l'ultima persona che la Alpi aveva intervistato prima di morire, per fare luce su un presunto traffico di armi effettuato dai pescherecci di una società italo-somala. La posizione del sultano sarà poi archiviata.

"Ilaria Alpi era lì in vacanza"

Il 31 luglio 2003 nasce a Palazzo San Macuto la Commissione parlamentare d'inchiesta Alpi-Hrovatin presieduta dall'avvocato Carlo Taormina. La Commissione dura tre anni, fino al 2006, quando, senza una soluzione unanime, Taormina si fa portavoce della tesi del rapimento fallito e dichiara che "Ilaria Alpi era lì in vacanza", ipotizzando inoltre che le voci relative ad un'esecuzione erano fatte circolare ad arte. Un verdetto che scatena una bufera sulla Commissione, tra l'indignazione delle famiglie, dei sindacati dei giornalisti, delle associazioni. Ufficialmente, la Commissione caldeggiava l'ipotesi di un tentativo di rapina o di rapimento "conclusosi accidentalmente con la morte delle vittime". La versione alternativa ipotizzava che la giornalista avesse scoperto un traffico di armi e di rifiuti tossici illegali nel quale erano coinvolti anche l'esercito e altre istituzioni italiane.

"Nella scrivania di Ilaria abbiamo ritrovato dossier sulla tangentopoli della cooperazione, uno dei quali sulla Somalia. Lei aveva individuato alcuni peccati capitali, traffici illeciti di ogni tipo, in cambio di armi per la guerra civile. Lavorava su questo", afferma oggi Mariangela Graimer, portavoce del cartello "Noi non archiviamo". "Siamo in grado di fornire alla procura i pezzi mancanti, se non ci bloccano anche questa volta", dice. "Oltre a quella di Hashi, sono diversi gli omicidi e le morti dubbie che hanno scandito questa vicenda. Hanno tentato di cancellare tutte le possibili testimonianze: l'autista di Ilaria, il capo della polizia somala per fare qualche esempio. E immediatamente dopo l'agguato sono spariti tutti i documenti e le foto".

Si terrà oggi alla Camera l'iniziativa organizzata da Walter Verini, capogruppo del Partito Democratico in commissione Antimafia, con Mariangela Graimer, portavoce del cartello Noi non archiviamo; Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi; Daniele Macheda, segretario Usigrai; Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio; Beppe Giulietti e Giulio Vasaturo, presidente e avvocato di Articolo 21.

"È un dovere portare sulla spalle la vicenda Alpi-Hrovatin - sottolinea Giulietti - e per questo è fondamentale il coinvolgimento dei ragazzi. Se se ne parla ancora dopo trent'anni, è proprio per la passione di popolo che ha sempre accompagnato questa battaglia. Il nostro slogan deve diventare 'per amore delle vittime non possiamo tacere'. Non sono affari di famiglia, ma affari della Costituzione". La Federazione della stampa "c'è e ci sarà anche in sede giudiziaria a sostegno dell'impegno per non archiviare", assicura Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana).

"Abbiamo chiesto e ottenuto la disponibilità a un incontro dal procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi - annuncia Verini - per fornire tutti i tasselli utili, anzi necessari per sostanziare la richiesta di non archiviare la vicenda: ci sono gli elementi per raggiungere la verità e la giustizia. E la coincidenza dell'approvazione, qualche giorno fa, da parte del Parlamento europeo, di un atto che tutela il servizio pubblico e il giornalismo di inchiesta, è un modo per onorare la memoria di Ilaria e di tutti i giornalisti, da Daphne Caruana Galizia a Anna Politkovskaja, che in questa missione hanno perso la vita".