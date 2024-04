Ilaria Salis candidata con Avs alle elezioni europee? Bonelli: "Smentisco"

Dopo la mancata candidatura alle elezioni europee col Pd, per Ilaria Salis sembra sfumare anche l'ipotesi di un posto nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. A riferire di questa possibilità era stato Il Foglio che in un articolo pubblicato questa mattina scrive di procedure "già avviate nei giorni scorsi" e spiega che la 39enne si sarebbe detta disponibile ad accettare la proposta. Ospite de L'Aria che Tira, su La7, il deputato di Avs Angelo Bonelli è stato però categorico: "Smentisco". Lo stesso Eugenio Losco, l'avvocato milanese che in Italia segue Ilaria Salis ed era presente anche all'ultima udienza celebrata in Ungheria, interpellato dall'Adnkronos, ha fatto sapere di non essere al corrente di un'eventuale candidatura. "Non so se Ilaria Salis ha scelto di candidarsi, se così fosse è una scelta personale che rispetto".

Perché si parla di una candidatura di Ilaria Salis

La 39enne è detenuta da oltre un anno in un carcere di massima sicurezza in Ungheria perché accusata di aver aggredito due militanti neonazisti nel corso di una manifestazione a Budapest l'11 febbraio 2023. Un'eventuale elezione al parlamento Ue permettere a Salis di godere dell'immunità parlamentare di cui godono i deputati europei.

Gli eurodeputati, infatti, da regolamento "non possono essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del mandato, tranne nel caso in cui vengano fermati in flagranza di reato, cioè mentre lo stanno commettendo". C'è poi un protocollo, entrato in vigore nel 2004, che stabilisce che "i parlamentari che si trovano sul territorio di un altro Stato membro non possono essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari". Sarebbe stata una commissione ad hoc poi a valutare, previa richiesta del giudice che ha in mano il procedimento, se bloccare ogni tipo di indagine o azione legale, o se concederla solo parzialmente, permettendo al processo di andare avanti.