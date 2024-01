Ilaria Salis detenuta a Budapest, il padre: "Costretta a mangiare con le mani, condizioni disumane"

"Mia figlia è detenuta in Ungheria dall'11 febbraio 2023 per dei disordini nell'ambito di manifestazioni contro i nazisti ungheresi e tedeschi che si radunano tutti gli anni per la Giornata dell'Onore. Da quel momento si trova in condizioni di massima sicurezza in un carcere. Ho mandato messaggi alle istituzioni già il 20 marzo, non ho ricevuto risposta".

Con queste parole Roberto Salis ha denunciato oggi l'assenza delle istituzioni sul caso di sua figlia. Il suo intervento ha avuto luogo in una conferenza stampa in Senato promossa da Ilaria Cucchi, che sul caso Salis ha parlato di "Silenzio assordante da parte del governo".

Sono allarmanti le condizioni detentive in cui verserebbe Ilaria Salis, militante antifascista arrestata lo scorso 11 febbraio con l'accusa di aver aggredito alcuni militanti neofascisti durante la "Giornata dell'Onore", evento in cui vengono ricordate le truppe naziste, tedesche e ungheresi.

"Mia figlia rischia fino a 24 anni per aver provocato lesioni guarite in 5 e 8 giorni. Chiediamo alla politica di fare qualcosa. Ilaria è costretta a mangiare con le mani e fino al 6 settembre non ha potuto parlare con noi", ha detto il genitore in aula al Senato. "Ora riusciamo a sentirla un paio di volte a settimana per pochi minuti. In cella ci sono cimici, scarafaggi e topi".

"Tormentata dalle cimici": la lettera dal carcere

Roberto Salis ha poi letto una lettera scritta da Ilaria in carcere e recapitata tramite il suo legale: "Sono stata tormentata da punture di cimici da letto per i primi tre mesi che mi procuravano reazioni allergiche ma non ho ricevuto antistaminici né crema" scriveva in un passaggio.

In passati racconti che la 39enne aveva fatto ai propri avvocati in Italia, si parlava di detenuti obbligati a stare rivolti "verso il muro" reclusi "23 ore su 24" in celle all'interno di sezioni miste uomini e donne con "cimici, scarafaggi e topi". Ilaria Salis aveva anche raccontato che, durante il trasporto dei detenuti - ad esempio in tribunale - gli agenti utilizzavano oltre alle manette un cinturone di cuoio con fibbia, legando i piedi del detenuto con due cavigliere di cuoio e applicando anche un guinzaglio, sempre in cuoio, fissato alla manetta a uno dei polsi e tenuto all'estremità dall'agente di scorta.

E, ancora, malnutrizione w nessun riguardo per l'igiene personale. Secondo quanto riferito, Salis è stata costretta a indossare abiti sporchi, inclusa la biancheria intima per "circa 5 settimane", fino a quando il consolato italiano non è stato autorizzato a consegnarle il primo pacco.

Già a dicembre il padre aveva raccontato di aver scritto una lettera alla premier Giorgia Meloni, ai ministri Antonio Tajani e Carlo Nordio e ai presidenti di Camera e Senato per invocare un intervento dell'esecutivo di fronte alle "violazioni di diritti umani" subite dalla figlia, senza però ricevere risposta.

"I cittadini hanno bisogno di risposte - ha ribadito nella confernza stampa di oggi -. Trovo scandaloso che nemmeno un portaborse di un sottosegretario spenda cinque minuti per chiamare i familiari e capire cosa sta succedendo a un cittadino italiano".