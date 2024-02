Ilaria Salis: gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico anti fuga

Rimane incerto e intricato il futuro di Ilaria Salis, l'insegnante e attivista antifascista di 39 anni detenuta dall'11 febbraio 2023 in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un'aggressione nei confronti di due neonazisti durante una manifestazione a Budapest. Le immagini che la ritraggono in manette e incatenata alle caviglie hanno innescato forti polemiche sulle condizioni delle carceri ungheresi e sul rispetto dei diritti umanitari dei detenuti. Rischia 24 anni di prigione. Al momento, l'unica cosa certa sono i tempi lunghi della sentenza, prevista nel 2025. La prossima udienza è stata fissata a maggio, quando verranno ascoltati i testimoni. Poi toccherà ai periti e soltanto dopo, nell'autunno 2024, verranno visionati e dibattuti i video portati dall'accusa come prove.

Proprio i tempi lunghi della sentenza stanno portando gli avvocati italiani e ungheresi di Ilaria Salis a seguire un'altra strada, forse l'unica percorribile ora: la richiesta degli arresti domiciliari cautelari (ossia a processo in corso) in Italia, sulla base di alcune direttive e accordi europei. In realtà le norme in questione si riferiscono ai condannati e non ai semplici imputati, ma la giurisprudenza italiana ha recentemente valutato che possono essere applicate anche a chi attende il giudizio.

Qualora questa via fosse percorribile, sottolinea il Corriere della Sera, Roma sarebbe pronta ad assicurare in una nota scritta che non ci sarebbero pericoli di fuga per l'imputata, dato che qui si potrebbe applicare il braccialetto elettronico per scongiurare ogni tentativo di evasione. Salis, inoltre, verrebbe condotta in Ungheria ogni volta fosse richiesta la sua presenza fisica in aula. E dunque: sconto dell'eventuale condanna in Italia, arresti domiciliari nel nostro Paese durante il processo, espulsione dopo il verdetto della corte ungherese. Questo sarebbe il piano per riportarla in patria, per cui sarebbe in corso un dialogo tra il nostro ministero della giustizia e i giudici di Budapest.

Dell'ipotesi dei domiciliari in Italia con il braccialetto elettronico ha parlato anche Roberto Salis, il papà di Ilaria, che si è detto pronto per la prossima visita alla figlia, il 21 febbraio: "Sono un inguaribile ottimista, conto di andarla a riprendere. Non vedo perché non possa fare la detenzione cautelare qui, magari offrendo garanzie che il giorno dell'udienza venga prelevata dai domiciliari da una pattuaglia dei carabinieri e portata in un tribunale dove c'è un monitor: non vedo rischio di fuga e pericolosità", ha affermato a Rete4. "Bisogna trovare il modo di applicare la direttiva che regolamenta in Ue la gestione delle misure cautelari. Non è mai stata attuata", ha concluso.