Torna libero Gabriele Marchesi, il giovane accusato delle aggressioni insieme a Ilaria Salis

Nello stesso giorno in cui Ilaria Salis compare di nuovo con catene a mani e piedi davanti ai giudici del tribunale di Budapest, che negano ancora i domiciliari, viene scarcerato Gabriele Marchesi, accusato di aver partecipato con lei alle aggressioni di tre militanti neonazisti.

Lo ha deciso la corte d'Appello di Milano, che ha respinto la richiesta dell'Ungheria di consegnare il 23enne, revocando inoltre ogni misura cautelare e disponendo quindi la liberazione di Marchesi. Il giovane era ai domiciliari dallo scorso novembre, quando era stato arrestato nel capoluogo lombardo su esecuzione di un mandato di arresto europeo.

"Rischio di trattamento inumano": il no dei giudici di Milano alla consegna in Ungheria

Secondo la corte d'Appello di Milano esiste "il rischio reale di un trattamento inumano e degradante" nelle carceri ungheresi, con timori fondati che possa verificarsi una "violazione dei diritti fondamentali".

Queste le motivazioni che hanno spinto i giudici a respingere la richiesta di consegna all'Ungheria. Viene inoltre sottolineato che il giovane non ha "pregresse esperienze carcerarie e problemi con la giustizia, è incensurato" e che "un inserimento della persona in un ambiente anche temporaneo" come quello delle carceri ungheresi "sarebbe da qui percepita come degradante”, con un “rischio reale e sensibile sulle sue condizioni psichiche".

"Nell’isolamento che si troverebbe a subire", scrivono ancora i giudici, potrebbe essere violato l'articolo 8 della Carta europea dei diritti fondamentali, perché l’Ungheria "non ha parlato di certezza dell’accesso a visite e colloqui familiari. La lontananza e la segregazione in un luogo distante, senza certezze di visite, potrebbe prospettare grave pregiudizio per vita privata e sviluppo personalità". Ma non solo: "Il consegnato potrebbe essere percepito come parte di una minoranza di opinione interessata da conflittualità intense", con il rischio di diventare oggetto di "azioni violente da parte di chi ha idee di segno opposto".

Di cosa è accusato Gabriele Marchesi

L'attivista 23enne è accusato di aver partecipato insieme ad Ilaria Salis agli scontri del 10 febbraio 2023 a Budapest, dove avrebbero aggredito tre neonazisti durante le celebrazioni del "giorno dell’onore", una commemorazione che si svolge ogni anno in memoria dei soldati nazisti che nel 1945 vennero uccisi in battaglia.