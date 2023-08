Le vite sospese degli sfollati dopo gli incendi: "Quando potremo tornare a casa?"

Prima le fiamme e il panico adesso l'incertezza che pesa sul domani. Dopo gli incendi che alla fine di luglio hanno ferito Palermo e la sua provincia cosa resta? Danni, tanti. E le vite "sospese" degli sfollati. In molti ancora non sono tornati a casa. C'è chi non potrà più farlo perché il fuoco ha distrutto tutto.

PalermoToday ha ascoltato la tragica testimonianza di chi, il 25 luglio, ha vissuto l'inferno. C'è Teresa, giovane donna al settimo mese di gravidanza e già mamma di un bimbo di neppure due anni. Quando è scoppiato il rogo era in casa: "Siamo rimasti bloccati senza entrare o uscire non vedevamo via d'uscita non respiravamo. Mio figlio è terrorizzato. Ora vivo dividendomi tra casa di mio fratello e quella di mia madre, non possiamo andare avanti così". E Teresa non è la sola. In tanti non sanno, ancora oggi, cosa sarà di loro.

Ciò che è accaduto al Palermo, alla Sicilia, si è drammaticamente ripetuto in Sardegna. Seicento, ma ci sono anche molti turisti, le persone costrette a lasciare almeno temporaneamente case e alloggi.

Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia. C'è un comune denominatore dietro i roghi: i piromani. La mano dell'uomo è tra le prime cause degli incendi. Nelle scorse ore in Sardegna sono stati trovati degli inneschi. In Calabria un uomo di Curinga (Catanzaro) è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l'accusa di avere acceso tre focolai in un canneto lo scorso 23 luglio. È però stato colto in flagrante da un drone in dotazione alla Regione Calabria e utilizzato nel progetto "tolleranza zero". L'uomo, in base alle immagini registrate, ha anche tentato di colpire con delle pietre il drone nell'intento di neutralizzarlo.

Carcere per i piromani

Proprio contro i piromani interviene un articolo del decreto giustizia approvato nella serata di lunedì 7 agosto dal Consiglio dei ministri. Si innalza la pena edittale minima prevista per l'ipotesi di incendio doloso: da quattro anni a sei anni di reclusione; per l'ipotesi di incendio colposo, da uno a due anni di reclusione. Si aggiunge a quella già esistente (se dall'incendio sia derivato un "danno grave, esteso e persistente all'ambiente"), un'ulteriore circostanza aggravante: si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso "con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri".

Più fondi per il turismo

Sul fronte del turismo invece il Governo ha portato da 10 a 15 milioni la dotazione del Fondo che il ministero mette a disposizione di turisti e operatori che sono stati danneggiati dagli incendi in Sicilia e Sardegna. "Abbiamo agito, e stiamo agendo, con puntualità e spirito di appartenenza in un momento emergenziale della Nazione sia aumentando le pene e la legislazione contro chi delinque incendiando il nostro territorio che aiutando questi territori sostenendoli nel comparto del turismo. Come Ministero del turismo abbiamo l'obiettivo di garantire celermente l'effettività della tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo. Lavorando tutti insieme, cureremo le ferite della Sicilia e della Sardegna affinchè continuino a essere pronte ad accogliere turisti da tutto il mondo", commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

