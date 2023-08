La Sicilia brucia: chiuso l’aeroporto di Trapani, evacuati 200 turisti

Nell’ultimo weekend di agosto la Sicilia si trova alle prese con numerosi incendi, alimentati da un forte vento di scirocco che sta soffiando a Palermo e in altre province della Sicilia, soprattutto nel trapanese. Le fiamme hanno costretto alla chiusura l'aeroporto di Trapani-Birgi. Sgomberati 200 turisti dalla tonnara di Scopello e dalle zone circostanti.

Airgest, la società di gestione dello scalo trapanese, ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell'aeroporto di Trapani Birgi, dove sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi antincendio militari del 37' Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio del 82' Csar dell'aeronautica. "'Stiamo collaborando con l'aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni – ha dichiarato il presidente Salvatore Ombra -. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è stata sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l'interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi - aggiunge - sta mettendo a dura prova tutto il sistema aeroportuale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nessun ferito e nessun danno alle abitazioni"

Il presidente della regione siciliana Renato Schifani fa sapere che le sale operative del corpo forestale e della protezione civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione e che "sono attivi diversi mezzi aerei tra canadair e elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni". Almeno 36 gli incendi da fronteggiare, nell'agrigentino, nel nisseno, nel catanese, nel palermitano e nel trapanese.

Continua a leggere su Today.it...